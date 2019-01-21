«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за выкатившегося самолета

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В Керченском проливе горят два судна

По уточненным данным, в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них произошел взрыв, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. «Предположительно произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», – сказал собеседник агентства.

По данным Росморречфлота, на судах «Канди» и «Маэстро» 17 и 14 человек, некоторые из моряков спрыгнули за борт. По состоянию на 19.20 мск из воды подняли тело одного погибшего, трое спасены, сообщило ведомство.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что с судов эвакуировались все моряки. «На место уже прибыли семь спасательных судов, еще несколько находятся в пути. Людей поднимают из воды», – сказал источник агентства. По его информации, все члены экипажей – 31 человек – живы.

По данным «Керчь.ФМ», огнем охвачена почти вся надводная часть одного из судов, стоящего на входе в Керченский пролив в нейтральных водах. «По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них, предположительно «Маэстро», – газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна», – говорится в сообщении. По информации ресурса, в спасении участвует приписанное к порту Новороссийска большое спасательное судно «Спасатель Демидов».

По информации сайта Marine Traffic, газовоз «Маэстро» валовой вместимостью 4000 т построен в 1990 г.