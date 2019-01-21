«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за выкатившегося самолета
«Аэрофлот» был вынужден скорректировать расписание рейсов из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы московского аэропорта «Шереметьево». Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
Сейчас компания проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter, отмечает «Аэрофлот». Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, обеспечиваются всем необходимым в соответствии с законодательством и стандартам «Аэрофлота», говорится в сообщении. К 20:28 мск в «Шереметьево» задержан 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
Ранее в понедельник пассажирский Boeing 737 «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево». На борту находились 85 человек, из них никто не пострадал, сообщал аэропорт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия.