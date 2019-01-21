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Boeing выкатился за пределы полосы в «Шереметьево»

Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Это Boeing 737 «Аэрофлота», который прилетел из Астаны, уточняет «Шереметьево».

После приземления в «Шереметьево» воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при рулении, отметили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал, самолет не получил повреждений, уточняет «Интерфакс». Службы аэропорта в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по высадке пассажиров, буксировке воздушного судна и ликвидации последствий выката с целью минимизации сложностей и задержек для рейсов, говорится в сообщении «Шереметьево». Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки.

На момент публикации материала в 19.35 мск в «Шереметьево» всего задержано 12 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

В январе Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings выкатился за пределы полосы при взлете. На борту находились 40 человек, никто не пострадал. После этого Следственный комитет России начал доследственную проверку. По версии следствия, причинами выкатывания самолета могли стать ошибка пилота или некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы.

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