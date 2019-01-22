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NYT назвала возможную выгоду для Дерипаски от сокращении доли в En+

Договоренности Олега Дерипаски с властями США об отказе от владения пакетами акций энерго-металлургической группы En+ могут позволить ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ, утвержденный минфином США. Приведенная в нем информация «вызывает вопросы относительно того, в какой степени сделка ставит Дерипаску в невыгодное положение», пишет газета.

В документе содержатся детали соглашения между Вашингтоном и Дерипаской о снятии санкций с его компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Из указанных материалов следует, что согласие передать часть акций банку ВТБ позволит российскому предпринимателю «списать долги потенциально на сотни миллионов долларов», пишет газета. Кроме того, соглашение сохранит за «союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях».

Новые данные могут дать критикам аргументы в пользу того, что администрация президента США Дональда Трампа либо сознательно позволила Дерипаске «легко отделаться, либо ее переиграли в ходе лоббистской и юридической кампании, профинансированной его (Дерипаски) компаниями», говорится в статье. NYT указывает, что лица из окружения миллиардера «в частном порядке выражали удовлетворение» в связи с этими договоренностями.

Как утверждает издание, долю в En+ в 3,22% получит благотворительный фонд «Вольное дело», созданный российским бизнесменом. Долю в 10,55% получит швейцарская компания Glencore, еще около 14% акций En+ — ВТБ (таким образом, общая доля банка в компании достигнет около 24%). Доля, которую получит банк, оценивается в $800 млн, он также сможет получать дивиденды от акций, пишет газета. Дерипаску, в свою очередь, якобы освободят от выплаты долга ВТБ. По версии NYT, по условиям сделки около 57% акций в En+ будут под контролем Дерипаски, его бывшей супруги Полины Дерипаски, ее отца Валентина Юмашева, а также связанных с ними различных структур.

Американский минфин в середине декабря объявил о готовности снять санкции с En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».