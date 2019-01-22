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«Газпром» объяснил долги жителей Грозного за газ низкой платежной дисциплиной

Долги жителей Грозного за газ сформировались из-за низкой платежной дисциплины населения, а не из-за прошлых военных действий в Чечне, заявил курирующий внутренний рынок заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев. Он предупредил, что решение местного суда о списании долгов может быть воспринято большинством потребителей как несправедливое.

«Период возникновения задолженности, о которой идет речь, не связан с периодом военных действий на территории республики, как это звучало в ряде комментариев. Долги возникли в связи с низкой платежной дисциплиной населения», – сказал Голубев (цитаты по «Интерфаксу»). О том, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе, говорил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. А чеченская прокуратура, мотивируя свой иск о списании долгов населения перед «Газпромом», указывала, что их взыскание может спровоцировать социальную напряженность.

Голубев подчеркнул, что решение о списании задолженности «будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним».

Он отметил, что на Северном Кавказе реализуются меры для оздоровления ситуации в газовой сфере, в том числе проводится инвентаризация абонентских баз, внедряются автоматизированные системы учета, а правоохранительные органы противодействуют незаконному потреблению газа. «Призывы к списанию долгов ведут к подрыву этой кропотливой, сложнейшей работы, которая осуществляется на протяжении многих лет. Для предотвращения возникновения социальной напряженности необходимо усилить поддержку действий группы «Газпром» в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной напряженности, у проблемы более глубокие корни», – считает Голубев.

Топ-менеджер обратил внимание на то, что неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к обветшалости газовых сетей в кавказских регионах. Это создает прямую угрозу здоровью и жизни людей, и для соблюдения безопасности необходима неукоснительная платежная дисциплина, заключил он. Наконец, по словам Голубева, решение, принятое судом первой инстанции, противоречит действующим нормам права. Поэтому «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал его.

Генпрокуратура назвала иск о списании долгов жителей Грозного необоснованным и начала служебную проверку в прокуратуре Чечни. Чеченскому прокурору поручено поддержать в суде доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов.