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Еще на одной площадке «Евродона» может быть птичий грипп

Грипп птиц может быть выявлен еще на одной птицеводческой площадке «Урсдона», который входит в агрохолдинг ГК «Евродон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сегодня мне сообщили, что предварительные результаты показывают наличие гриппа еще на одной площадке», – сказал агентству источник, близкий к госорганам. Другой собеседник «Интерфакса» пояснил, что несколько недель назад на одной из площадок компании нашли птичий грипп, после этого областное управление ветеринарии должно отбирать пробы и исследовать их на регулярной основе каждую неделю. Очередной проведенный анализ сначала показал отсутствие вируса, однако повторный анализ показал, что заболевание все же есть, отмечает агентство. «Почему такие разные результаты? Наверное, сказывается человеческий фактор», – отметил источник издания.

В «Евродоне» ситуацию не комментируют, отмечает агентство.

На предприятии «Урсдон» зафиксирована гибель наиболее ценного поголовья индейки – родительского стада, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Погибло около 5500 голов родительского стада примерно из 70 000, уточняет человек, близкий к руководству предприятия. Представитель «Евродона» подтвердил повышенный падеж птицы в трех из семи корпусов одной из четырех площадок, где содержится родительское стадо.