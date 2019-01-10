Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: ВЭБ теряет родителей

В «Евродоне» снова подозрение на птичий грипп

Могло пострадать важное для будущего всего бизнеса родительское стадо
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Гибель части наиболее ценного поголовья индейки – родительского стада – зафиксирована на предприятии «Урсдон», которое входит в агрохолдинг ГК «Евродон», сообщил «Ведомостям» представитель Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Причины гибели птицы пока не установлены, эксперты отобрали материал и проводят исследование. Два человека, знающих о ситуации на «Евродоне» от его сотрудников, говорят, что есть подозрение на вспышку птичьего гриппа. Погибло около 5500 голов родительского стада из примерно 70 000, уточняет человек, близкий к руководству предприятия.

Представитель «Евродона» подтвердил повышенный падеж птицы в трех из семи корпусов одной из четырех площадок, где содержится родительское стадо. Результаты экспертизы компания пока не получила. Принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации, проводится обработка территории, заверил он.

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