Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Индейки разлетятся из ВЭБа
Одному из крупнейших производителей индейки – группе «Евродон» могут найти инвестора
Компания не справляется с оплатой задолженности по кредиту
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Одному из главных производителей индейки в России – группе «Евродон» нужен инвестор
Андрей Гришкин / Ведомости
«Евродон» на прошлой неделе не смог провести очередной платеж по кредиту «ВЭБ капитала» (структура ВЭБа), сообщили «Ведомостям» два человека, знающих об этом от акционеров и менеджеров компании. Размер платежа – несколько сотен миллионов рублей, говорят собеседники «Ведомостей».
Представители «ВЭБ капитала» и «Евродона» не стали комментировать информацию о необслуживании кредита, но сообщили, что на предприятиях «Евродона» работает мониторинговая группа «ВЭБ капитала», она изучает ситуацию.
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