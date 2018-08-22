Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Индейки разлетятся из ВЭБа

Одному из крупнейших производителей индейки – группе «Евродон» могут найти инвестора

Компания не справляется с оплатой задолженности по кредиту
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«Евродон» на прошлой неделе не смог провести очередной платеж по кредиту «ВЭБ капитала» (структура ВЭБа), сообщили «Ведомостям» два человека, знающих об этом от акционеров и менеджеров компании. Размер платежа – несколько сотен миллионов рублей, говорят собеседники «Ведомостей».

Представители «ВЭБ капитала» и «Евродона» не стали комментировать информацию о необслуживании кредита, но сообщили, что на предприятиях «Евродона» работает мониторинговая группа «ВЭБ капитала», она изучает ситуацию.

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