Крупнейший производитель индейки в России увеличивает производство в 1,5 раза
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Группа компаний «Дамате» объявила о намерении в течение двух лет увеличить производство индейки до 155 000 т в убойном весе в год, инвестиции составят 15,5 млрд руб. Для этого Россельхозбанк, согласно его сообщению, уже одобрил компании кредитную линию в размере 14 млрд руб. по ставке не выше 5% годовых. Представителю минсельхоза Пензенской области также известно о новом проекте «Дамате».
По данным Agrifood Strategies, по итогам 2016 г. «Дамате» стала лидером по производству индейки в России, выпустив 60 800 т мяса в убойном весе. К концу 2017 – началу 2018 г. группа, по словам ее представителя, намерена завершить расширение производства до 110 000 т мяса в убойном весе. В первые два этапа индейководческого проекта «Дамате» инвестирует около 25,6 млрд руб., сообщила компания.
Увеличение производства индейки компания объясняет растущим спросом на это мясо. Производство индейки в России в 2016 г. увеличилось на 51,7% до 226 400 т, по данным Agrifood Strategies.
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