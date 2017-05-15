«Мы не делаем ничего, что не едим сами»

Бизнесмену Науму Бабаеву потребовалось 10 лет, чтобы пройти путь от топ-менеджера крупного агрохолдинга до владельца самого большого в стране производителя индейки. Двоюродный брат основателя группы «Черкизово» впервые попал на настоящее производство еще студентом, в начале 90-х: в то время группа только приобрела мясоперерабатывающий комбинат в Пензе, и он отправился туда на практику. Тогда Бабаев еще не подозревал, что поездка станет судьбоносной. Именно там он познакомился с будущим партнером Рашидом Хайровым (см. врез), начал свой первый крупный проект: построил с нуля крупного производителя молока – Русскую молочную компанию («Русмолко»), контрольный пакет которой пять лет назад приобрела за $75 млн сингапурская Olam International. Здесь же, в Пензенской области, еще до кризиса 2008 г. компания «Евросервис» задумала построить крупное предприятие по выпуску индюшатины, однако из-за финансовых проблем не смогла осуществить задуманное.

Это сегодня Бабаев признает: «Если бы все можно было повернуть вспять, то индюшиный проект мы бы строили сами и с нуля – вышло бы дешевле». А тогда он после долгих переговоров с кредитором проекта, Россельхозбанком (РСХБ), купил долг «Евросервиса» – несколько недостроенных фундаментов и арестованные на таможне коробки, в которых оказались израильские сэндвич-панели, более тонкие, чем положено по климатическим условиям в России, инкубатор, давно снятый с производства, и проч. «В лучшем случае мы из этого использовали половину», – продолжает бизнесмен. При этом Бабаев категорически отказывается называть проект авантюрным: «Это был осознанный шаг – мы не сомневались в рынке».

Позднее Бабаев купил в Пензе молокоперерабатывающий комбинат, а затем начал в Тюменской области второй после «Русмолко» молочный проект. Сегодня эти бизнесы вместе с производством индейки объединены в группу «Дамате», которой на паритетных началах владеют Бабаев и Хайров. По итогам 2016 г. выручка группы почти достигла 61 млрд руб., прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) – 1,3 млрд руб. (см. график). Кроме того, последние два квартала компания вышла в плюс. О будущем группы и отрасли, о господдержке и санкциях Бабаев размышляет в интервью «Ведомостям».

– Как ГК «Дамате» переживает столь непростые времена?

– Все неплохо: мы растем как по выручке, так и по EBITDA. Кроме того, в IV квартале 2016 г. мы получили первую чистую прибыль и I квартал этого года тоже закрыли с прибылью. Также мы вышли на проектную мощность в 60 000 т индейки в год, запущены и все сопутствующие производства: инкубатор, комбикормовый завод, элеватор, завод по утилизации отходов. Технологический цикл замкнут.

– Вы в прошлом году заявили о расширении производства.

– Мы подписали соглашение с РСХБ и выйдем на 105 000 т к 2019 г. Банк одобрил кредит на 12 млрд руб., часть из них уже выбрана. Наш комплекс – один из лучших в стране по организации производственных процессов, по пониманию рынка, но и мы делаем ошибки. То, что мы строим сейчас, сделает нас лучшими по всем параметрам, возможно, не только в России. При этом мы останемся верны себе и продолжим охлаждать мясо исключительно воздухом – это ключевой фактор, влияющий на качество продукта. Охлаждение водой требует добавлять в нее различные препараты, которые не дают мясу созреть, и продукт становится дубовым.

– Как расширение проекта позволит сократить сроки доставки готовой продукции до конечного потребителя?

– Мы достраиваем перерабатывающий завод, где сможем ежеминутно выпускать 36 разных видов продуктов при стандартном заказе не больше 14–15 позиций. Таким образом, мы сможем грузить [для] двух клиентов одновременно. Через восемь часов наш продукт в самом свежем виде будет доставлен потребителю. Такого завода нет ни у кого в стране.