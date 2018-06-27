Зараженная птичьим гриппом индейка попала в продажу

Ответственность за попадание генома вируса в готовую продукцию лежит на ветеринарной службе Пензенской области Денис Абрамов / Ведомости

Россельхознадзор подтвердил обнаружение генома вируса гриппа птиц в фарше «Дамате» в Башкортостане, рассказала «Ведомостям» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Ранее, 24 июня, об этом сообщило республиканское управление ветеринарии.

«Дамате» во избежание рисков по собственной инициативе уже отозвала небольшую часть продукции из розницы - менее 5% дневного производства компании, говорит представитель компании. Это подтверждает представитель Metro: «Дамате» временно приостановила поставки. Одновременно «Дамате» предоставила документы, которые подтверждают, что на площадках, где производится продукция для поставок в Metro, вируса гриппа птиц нет, добавил представитель торговой компании.

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group на основании заключения Россельхознадзора по итогам проб, сделанных в Казани, приостановил закупку фарша из индейки, который «Дамате» выпускала для одной из собственных марок ритейлера, говорит представитель X5.

«Дамате» поставляет продукцию из индейки под брендом «Индилайт».

Гриппозные потери

О птичьем гриппе в Пензенской области стало известно 21 июня, был установлен карантин. Очаги заболевания - несколько частных подворий, а также территории одного из блоков птицеводческого комплекса «Пензамолинвест» группы «Дамате» и центр родительского стада Васильевской птицефабрики группы «Черкизово». Обе компании - лидеры на рынке птицы.

Компании уничтожили поголовье в пострадавших предприятиях: у «Дамате» потери составили 470 000 птиц, или 10% поголовья группы. «Черкизово» уничтожило 290 000 кур-несушек, лишившись 7–10% родительских яиц. Ущерб «Дамате» оценен в 400 млн руб., Черкизово - 100 млн руб. Обе компании возместят убытки при помощи страховых компаний.

Преувеличенная проблема

«Проблема преувеличена, но с пониманием относимся к возможным опасениям», - рассуждает представитель «Дамате». По словам представителя Роспотребнадзора, ситуация с гриппом птиц «не представляет угрозы для здоровья населения».

«Дамате» считает, что пошла на беспрецедентные меры: каждая партия продукции перед отправкой покупателю проверяется на наличие генома птичьего гриппа в сертифицированных лабораториях и сопровождается ветеринарными документами, подтверждающими его отсутствие, говорит представитель компании.

Ответственность за попадание генома вируса в готовую продукцию лежит на ветеринарной службе Пензенской области, которая выдает ветеринарные сертификаты, гарантирующие безопасность, настаивает Мелано. За то что ветслужба выдала сертификат на зараженную продукцию, ей придется нести ответственность. Россельхознадзор обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы местной ветслужбы.