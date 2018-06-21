Бизнес / Агропром

Крупнейший производитель индейки уничтожит 10% поголовья

Причина – вспышка птичьего гриппа на одной из птицефабрик
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Hа одном из семи птицеводческих блоков группы компаний «Дамате» (производитель индейки, бренд «Индилайт») обнаружен вирус птичьего гриппа, сообщила компания. Ранее высокопатогенный птичий грипп был выявлен на частных подворьях в двух районах Пензенской области. На основании положений приказа Минсельхоза и по постановлению губернатора Пензенской области решено уничтожить поголовье индейки в зараженном блоке – для локализации очага заболевания. Этот блок расположен в Колышлейском районе Пензенской области и состоит из 40 птичников.

Птичий грипп – вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов птицы, говорится в памятке Россельхознадзора. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром – находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и другими симптомами респираторной инфекции. Зафиксированы случаи инфицирования людей вирусами птичьего гриппа.

Всего из-за птичьего гриппа будет уничтожено около 470 000 голов разновозрастной птицы, или порядка 10% поголовья птиц в компании. Это позволит пресечь распространение вируса, не допустить его попадания в готовую продукцию и сохранить основную часть поголовья, указывает компания. Потери оценены примерно в 400 млн руб., или менее 2% от оборота. Часть убытков покроет страховка.

«Мы видим главную причину вспышки в полном отсутствии своевременного оповещения о близости угрозы», – пишет компания. Владельцы домашней птицы проявили недостаточную активность в обращении в районную ветеринарную службу, продолжает «Дамате», а кроме того, местное население полностью игнорирует требования закона «О ветеринарии».

Производство компания рассчитывает сохранить привычное производство – 5500 – 6000 т готовой продукции в месяц. Но запланированный рост производства компания перенесет на осень 2018 г.

ГК «Дамате» Наума Бабаева – агрохолдинг, занимающийся выращиванием и переработкой индейки, переработкой молока и производством молочной продукции. Предприятия работают в Пензенской и Тюменской областях. «Дамате» – крупнейший производитель индейки в России, по данным Agrifood Strategies. Сейчас компания увеличивает производственные мощности, чтобы довести выпуск до 155 000 т в убойном весе в год.

На всех незараженных блоках компания усилила меры санитарной безопасности, персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты, выполняются требования Россельхознадзора о регионализации (ограничение искусственными или естественными преградами заразной территории). С помощью областной ветеринарной лаборатории, а также лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных ведется мониторинг ситуации и контроль поголовья птиц на наличие возбудителей птичьего гриппа и сальмонелл, сообщает «Дамате».

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