Крупнейший производитель индейки уничтожит 10% поголовья

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Денис Абрамов / Ведомости
Hа одном из семи птицеводческих блоков группы компаний «Дамате» (производитель индейки, бренд «Индилайт») обнаружен вирус птичьего гриппа, сообщила компания. Ранее высокопатогенный птичий грипп был выявлен на частных подворьях в двух районах Пензенской области. На основании положений приказа Минсельхоза и по постановлению губернатора Пензенской области решено уничтожить поголовье индейки в зараженном блоке – для локализации очага заболевания. Этот блок расположен в Колышлейском районе Пензенской области и состоит из 40 птичников.
Птичий грипп – вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов птицы, говорится в памятке Россельхознадзора. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром – находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и другими симптомами респираторной инфекции. Зафиксированы случаи инфицирования людей вирусами птичьего гриппа.
Всего из-за птичьего гриппа будет уничтожено около 470 000 голов разновозрастной птицы, или порядка 10% поголовья птиц в компании. Это позволит пресечь распространение вируса, не допустить его попадания в готовую продукцию и сохранить основную часть поголовья, указывает компания. Потери оценены примерно в 400 млн руб., или менее 2% от оборота. Часть убытков покроет страховка.
«Мы видим главную причину вспышки в полном отсутствии своевременного оповещения о близости угрозы», – пишет компания. Владельцы домашней птицы проявили недостаточную активность в обращении в районную ветеринарную службу, продолжает «Дамате», а кроме того, местное население полностью игнорирует требования закона «О ветеринарии».
Производство компания рассчитывает сохранить привычное производство – 5500 – 6000 т готовой продукции в месяц. Но запланированный рост производства компания перенесет на осень 2018 г.
ГК «Дамате» Наума Бабаева – агрохолдинг, занимающийся выращиванием и переработкой индейки, переработкой молока и производством молочной продукции. Предприятия работают в Пензенской и Тюменской областях. «Дамате» – крупнейший производитель индейки в России, по данным Agrifood Strategies. Сейчас компания увеличивает производственные мощности, чтобы довести выпуск до 155 000 т в убойном весе в год.
На всех незараженных блоках компания усилила меры санитарной безопасности, персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты, выполняются требования Россельхознадзора о регионализации (ограничение искусственными или естественными преградами заразной территории). С помощью областной ветеринарной лаборатории, а также лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных ведется мониторинг ситуации и контроль поголовья птиц на наличие возбудителей птичьего гриппа и сальмонелл, сообщает «Дамате».
Профессии, которые уничтожит автоматизация
Антон Новодережкин / ИТАР-ТАСС
Билетер, кондуктор
В ближайшие два-три года оставшиеся работники будут обеспечивать отживающую инфраструктуру в провинциальных городах. После 2018 г. электронная карта позволит идентифицировать любую информацию через автоматизированные сканеры на входах в здания и транспорт, при совершении покупок, перелетов, посещении культурных мероприятий.
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Андрей Махонин / Ведомости
Инспектор ДПС
Развитие интеллектуальных систем управления транспортным потоком (светофоры, защитные заграждения, камеры слежения, возможность подключаться к любому ТС через беспроводную связь и проч.) приводит к полной автоматизации и роботизации функций этого работника.
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Валерий Морев / ИТАР-ТАСС
Высокопрофессиональный с/х работник
Обилие автоматизированных, робототехнических комплексов и систем управления, используемых в различных видах сельского хозяйства, приводит к вытеснению человека из технологического и управленческого контура.
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Интерпресс / PhotoXPress
Вахтер
Автоматические ключи, системы распознавания образов, сетчатки глаза, отпечатков пальцев, используемые для обеспечения безопасности рабочих и жилых помещений, полностью замещают таких работников. В ближайшие 5-7 лет данная профессия будет обслуживать старую замещающуюся инфраструктуру.
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Максим Шеметов / ИТАР-ТАСС
Парковщик
Все больше производителей добавляют в базовую комплектацию своих автомобилей системы интеллектуальной парковки, автоматизируя тем самым рабочие задачи этой профессии. Развитие автомобильной промышленности после 2020 г. предполагает использование искусственного интеллекта в управлении более чем на 80%.
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Интерпресс / PhotoXPress
Прораб
Данная профессия уже начинает отмирать: на больших строительных проектах используются системы распознавания образов, которые позволяют тут же моделировать процесс строительства и корректировать сроки и требуемые ресурсы. Еще одним фактором, влияющим на всю строительную отрасль и, соответственно, на исчезновение рабочих профессий в ней, является 3D-печать. Производство 3D-печатью элементарных, дешевых и экологичных построек начинает развиваться в Китае уже сейчас.
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PhotoXPress
Фасовщик
Этих работников пищевых и химических производств уже сегодня методично замещают роботизированные системы, улучшающие интенсивность, безопасность и качество производства. Через 10 лет возможности 3D-печати позволят перенести производство к пользователю домой и «печатать» любые необходимые продукты пищевого и химического назначения, покупая лишь формулу и подходящий порошок для печати.
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Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС
Машинист
С каждым годом беспилотные системы управления становятся более совершенными, в первую очередь они будут установлены на поезда линий метрополитена и на грузовые подвижные составы, человек же будет подключаться при возникновении форс-мажорных ситуаций.
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Максим Шипенков / ИТАР-ТАСС
Шахтер
Эта рабочая профессия исчезает по причине усложнения процессов геологоразведки и добычи, а следовательно, их обязательной роботизации. К тому же сегодня активно развивается производство альтернативных видов топлива (биогаз, топливные бактерии) и массовое использование более прочных и многофункциональных композитных материалов.
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Jon Santa Cruz / Rex Features
Лифтер
Технологические решения для ремонта и обслуживания лифтов автоматизируются, совсем скоро интеллектуальные системы управления полностью заменят подобного работника.
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
Швея
Уже в ближайшие пять лет развитие дешевой 3D-печати позволит производить одежду и обувь достаточно быстро с заданными параметрами в домашних условиях. Функционал этой профессии полностью замещает новое технологическое решение. Спрос же будет на специалистов по разработке дизайна и подбору необходимых порошков для печати. Швея может быть востребована только как эксклюзивный, штучный и достаточно дорогой ресурс для уникальных работ.
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Денис Гришкин / Ведомости
Оператор call-центра
Простые программы-коммуникаторы уже сейчас массово отвечают на некоторые вопросы пользователей интернет-сервисов, дальнейшее развитие технологий приведет к замещению человека на интеллектуальную программу, генерирующую ответы из базы данных на любой вопрос.
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Интерпресс / PhotoXPress
Почтальон
Переписка все быстрее уходит в цифровое пространство, посылки доставляются логистическими компаниями. Профессия отмирает из-за исчезновения объектов деятельности. Может остаться лишь как праздничный сервис (за высокую плату).