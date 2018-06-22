Сразу у двух лидеров птицеводческого рынка обнаружен птичий грипп

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Сразу на двух птицефабриках лидеров рынка вспыхнул птичий грипп Максим Стулов / Ведомости

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 июня установил карантин в регионе по высокопатогенному гриппу птиц на 21 день, говорится на сайте областного правительства. Очаги заболевания – несколько частных подворий, а также территории одного из блоков птицеводческого комплекса «Пензамолинвест» группы «Дамате» и центр родительского стада Васильевской птицефабрики группы «Черкизово». Представители «Дамате» и «Черкизово» подтвердили обнаружение вируса.

Обе компании – лидеры рынка. «Черкизово» семьи Игоря Бабаева, крупнейший производитель мяса птицы, выпустило в 2017 г. 615 000 т мяса. «Дамате» – лидер рынка индейки, выпустивший в 2017 г. 62 000 т индюшачьего мяса. Его совладелец – двоюродный брат Игоря Бабаева Наум.