Бизнес

Новости

Ростовские власти ввели карантин на двух площадках «Евродона» из-за гриппа птиц

На двух площадках «Евродона» в Октябрьском районе Ростовской области вводится карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Во время карантина приостановлена отгрузка продукции, запрещен вывоз птицы, а также допуск на территорию кого-то, кроме сотрудников компании и ветеринаров. Как долго может продлиться карантин – пока неизвестно.

На прошлой неделе стало известно, что на двух площадках «Евродона» есть подозрение на птичий грипп. Заражение птичников могло произойти через вентиляцию – во время недавнего урагана и полевых работ в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц, сказала «Ведомостям» представитель группы. По ее словам, компания готова отозвать продукцию из розничных сетей.

Это не первый случай обнаружения птичьего гриппа у «Евродона». Вспышки заболевания ранее были в декабре 2016 г. и весной 2017 г. Тогда группа потеряла около 1 млн птиц, ущерб превысил 2,6 млрд руб.

«Евродон» производит индейку под брендом «Индолина». Всего у компании 24 производственные площадки. В 2017 г. «Евродон» выпустил 63 000 т индейки в живом весе.