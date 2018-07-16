На площадках ГК «Евродон» вновь подозрение на птичий грипп

Заключения по пробам в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), полученные компанией, показали отрицательный результат, указывает представитель «Евродона» Денис Аюрамов / Ведомости

Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок крупного производителя мяса индейки, сообщил «Интерфакс». Представитель агрохолдинга подтвердила: такую информацию 15 июля предоставили сотрудники управления ветеринарии Ростовской области.

Заражение птичников могло произойти через вентиляцию – во время недавнего урагана и полевых работ в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц, считает представитель группы. По ее словам, ущерб «Евродон» подсчитает позднее, есть подтверждение страховых компаний (каких именно, она не уточнила. – «Ведомости») о том, что он будет погашен.

Правда, заключения по пробам в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), полученные компанией, показали отрицательный результат, указывает представитель «Евродона». ВНИИЗЖ пока не подтвердил предварительные результаты исследования проб, сделанных управлением ветеринарии и территориальным управлением Россельхознадзора, заявил «Ведомостям» представитель регионального минсельхозпрода.

ВНИИЗЖ дает окончательное заключение на пробы, предоставленные производителями и региональными службами, объясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, их слово решающее – эта организация имеет международный статус и аккредитована Международным эпизоотическим бюро. Региональные власти вводят карантин только после заключения центра, говорит Давлеев. Представитель управления ветеринарии на вопросы не ответил. Получить комментарии ВНИИЗЖ в понедельник вечером не удалось.

Основанный ростовским бизнесменом Вадимом Ванеевым «Евродон» производит индейку под брендом «Индолина»: в 2017 г. компания выпустила 63 000 т индейки в живом весе. «Евродон» готов отозвать продукцию из розничных сетей, сказала представитель группы. Ритейлер Metro Cash and Carry, по словам его представителя, уже получил уведомление от территориального управления Роспотребнадзора о выявленных несоответствиях в лабораторных исследованиях на птичий грипп некоторых партий продукции «Евродона». Представители Роспотребнадзора и других ритейлеров на запросы не ответили.

Вспышки птичьего гриппа на «Евродоне» были в декабре 2016 г. и весной 2017 г. Тогда группа потеряла около 1 млн птиц, ущерб превысил 2,6 млрд руб. После этих потерь кредитор – Внешэкономбанк и «Евродон» договорились о реструктуризации задолженности. Госбанк предоставил «Евродону» дополнительное финансирование для выхода из кризиса, а сам получил контроль над бизнесом Ванеева до погашения задолженности.