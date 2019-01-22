Британский производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
Британский производитель пылесосов Dyson перенесет свою штаб-квартиру и налоговую регистрацию в Сингапур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Основатель компании – миллиардер Джеймс Дайсон (его состояние Forbes оценивает в $5,8 млрд) – является сторонником Brexit, отмечает Reuters. Однако в заявлении компании указано, что решение о переезде в Сингапур не связано с выходом Великобритании из Евросоюза, добавляет агентство. По его данным, большая часть разработок будет по-прежнему вестись на юго-западе Англии.
Dyson – производитель различной бытовой техники. Например, пылесосов, вентиляторов, фенов, воздухоочистителей. Штаб-квартира расположена в английском Малмсбери. В 2018 г. компания достигла рекордной прибыли в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд), отмечает Reuters со ссылкой на гендиректора Dyson Джима Роуэна.
Осенью прошлого года Dyson объявила, что собирается построить в Сингапуре предприятие по производству электромобилей. Завод планируется построить к 2020 г. Как писала Financial Times, компания выбирала между двумя странами – Китаем и Сингапуром, но решила, что последний будет ближе к существующим производственным центрам и потенциальным клиентам.