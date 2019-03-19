«Лукойл» решил купить 20% в газовом проекте «Апшерон» в Азербайджане
«Лукойл» планирует приобрести 20% в газовом проекте «Апшерон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совладельца и президента компании Вагита Алекперова.
«По 10% и у Total, и у SOCAR (государственной нефтяной компании Азербайджана). Пока [меморандум не подписан] нет. Мы пока обратились с обращением», – пояснил бизнесмен.
Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Апшерон сроком на 30 лет было подписано в 2009 г. Сейчас в проект входят ГНКАР (50%) и Total (50%, оператор). Месторождение расположено в 100 км от Баку на глубине 500 м. Контрактная площадь – 747 кв. км. По итогам бурения первой разведочной скважины подтверждено наличие значительных запасов, они оцениваются в 350 млрд куб. м газа и 45 млн т конденсата.
Бурение первой добывающей скважины началось в мае 2018 г. Начало добычи запланировано на 2020 г. Газ, добываемый на первом этапе разработки месторождения, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.