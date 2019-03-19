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В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»

В Турции был сварен завершающий стык, который соединяет морскую и прибрежную секции «Турецкого потока». Об этом заявил оператор строительства газопровода – South Stream Transport B.V., передает «Интерфакс». Оператор отметил, что это символизирует завершение всего комплекса работы по созданию газопроводной системы в Черном море.

Как сообщила компания, операция, которая была проведена, называется «надводный захлест». Она предполагала подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После этого нитку уложили на морское дно на глубину 32 м.

«Газпром» достроил подводную часть «Турецкого потока» в ноябре 2018 г. За церемонией завершения стройки в режиме телеконференции из Стамбула наблюдали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турецкий поток» – один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Две нитки газопровода пройдут по дну Черного моря от России к Турции: первая предназначена для снабжения внутреннего рынка Турции, а вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по первой нитке трубопровода смогут заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.