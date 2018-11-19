Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»

Строительство «Турецкого потока» «Газпром»

«Газпром» достроил подводную часть газопровода «Турецкий поток» – две нитки общей протяженностью 1820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию. За церемонией завершения стройки в режиме телеконференции из Стамбула наблюдали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер участвовал в церемонии по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. «Труба "Турецкого потока" с замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря», – объявил Миллер.

Путин подчеркнул, что проекты, подобные «Турецкому потоку», не направлены против кого-либо, а носят созидательный характер. Российский лидер назвал газопровод «ярким и хорошим примером умения защищать свои национальные интересы», имея в виду, что «Турецкий поток» отвечает интересам экономики Турции. По словам Путина, «Турецкий поток» станет важным фактором общеевропейской энергетической безопасности, а Турции позволит стать газовым хабом.

Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию и закончить наземную часть трубопровода в Турции, эти работы «идут в соответствии с графиком», указывал на прошлой неделе «Газпром». Ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируется в конце 2019 г.

«Турецкий поток» – один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Второй – «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. А черноморская труба ориентирована в первую очередь на страны Южной и Юго-Восточной Европы. Этот газопровод – наследник «Южного потока», который «Газпром» даже начал строить, но в 2014 г. остановил строительство из-за выхода Болгарии из проекта. В результате количество ниток трубы сократили с четырех до двух, мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая, и решили проложить их в Турцию. Она стабильно входит в тройку крупнейших потребителей российского газа, и проект не подкосило даже резкое обострение отношений между странами после того, как турецкий истребитель сбил над Сирией российский Су-24.

Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. «Рассматриваются два варианта продолжения газопровода по территории Турции для поставок газа в Евросоюз – до границы с Болгарией и Грецией», – говорил представитель «Газпрома». Наиболее вероятный вариант маршрута – Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия, считают эксперты. Поставки по первой нитке трубопровода смогут заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.

Капитальные затраты на строительство трубы «Газпром» оценивает примерно в $8 млрд. Если вспомнить историю проекта – то, что он вышел из «Южного потока», – его реальная стоимость намного выше, более $10 млрд, указывает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. С учетом инвестиций в «Южный поток» затраты на трубу за 2012–2018 гг. могут составить $10,28 млрд, следует из данных «Интерфакса» о ежегодном освоении инвестпрограммы. Кроме того, итальянская Saipem требует с South Stream Transport B.V. 615 млн евро (около $700 млн) неустойки за разрыв контракта на укладку морской части «Южного потока». В мае «Газпром» сообщил об одновременном подписании протокола о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока» и урегулировании арбитражного спора с турецкой Botas, длившегося с октября 2015 г. Второе соглашение предусматривает ретроспективный пересмотр цены поставок российского газа в 2015 и 2016 гг. – это фактически означает, что «Газпром» вернет Турции около $1 млрд накопленной переплаты, говорил Эрдоган.

«Любой новый проект необходимо оценивать с учетом уже понесенных затрат – они не должны учитываться в новой себестоимости транспортировки, так как вернуть их не удастся в любом случае, – отмечал аналитик энергетического центра «Сколково» Александр Собко. – В данном случае таких расходов много: уже был построен сухопутный коридор по России, закуплены трубы для морской части. С учетом этих расходов, которые уже в любом случае понесены, транспортировка по новому маршруту окажется дешевле украинского коридора».