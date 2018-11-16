«Газпром» почти достроил морскую часть «Турецкого потока»
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Трубоукладчик Pioneering Spirit вплотную приблизился к турецкому побережью в районе поселка Кыйыкей, свидетельствуют данные портала marinetraffic.com. На момент подготовки номера он находился на расстоянии около 10 км от берега, на который должны быть выведены обе нитки нового трубопровода «Газпрома». Церемония окончания этого этапа строительства трубы намечена на понедельник, 19 ноября, президенты стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган собираются наблюдать за ней из Стамбула в режиме телеконференции, сообщали «Известия» со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.
Что означает «завершение строительства морской части», представители турецкой Botas и Минэнерго не уточняют. «Речь идет о завершении работ Pioneering Spirit, останется подключение к береговым сетям», сообщил представитель «Газпрома». Для начала поставок необходимо достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию (строит британская Petrofac) и закончить наземную часть трубопровода в Турции, эти работы «идут в соответствии с графиком», говорят «Газпром». Ввод «Турецкого потока» в эксплуатацию планируется в конце 2019 г.
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