Продажи газа на электронных торгах превысили ожидания «Газпрома»

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Спрос на газ, реализуемый через электронную площадку, превысил ожидания «Газпрома» Сергей Портер / Ведомости

Во вторник, 13 ноября, суммарный объем проданного через электронную торговую платформу (ЭТП) газа составил 1015,2 млн куб. м, следует из данных, опубликованных на сайте «Газпром экспорта». 17 сентября, когда ЭТП начала свою работу, было анонсировано, что максимальный объем, выставленный на торги с доставкой до декабря 2018 г. включительно, составит около 1040 млн куб. м. Однозначного ответа на вопрос, продолжатся ли торговые сессии после достижения этого значения, источник «Ведомостей» в «Газпром экспорте» дать не смог: «Готовность продавать газ через электронную платформу есть. Пока можем упереться только в наличие технической возможности».

Об открытии электронной торговой платформы для продажи газа в Европу «Газпром экспорт» сообщил 7 августа. Тогда же было объявлено о регистрации участников, в качестве которых к середине сентября заявилось около 20 европейских компаний.