«Газпром» начал продавать газ в Европу через электронную площадку
В перспективе продажи компании через этот канал могут вырасти в десятки раз
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«Газпром» начал продажи газа на своей новой электронной торговой платформе
Виталий Тимкив / ТАСС
С 17 сентября «Газпром экспорт» начал продажи газа на своей новой электронной торговой платформе (ЭТП), следует из материалов компании.
В общей сложности на торги до конца 2018 г. выставлено чуть более 1 млрд куб. м. Из них около 70 млн куб. м предлагается к доставке в октябре, 477 млн и 492 млн куб. м – максимальные объемы, которые могут быть поставлены в течение ноября и декабря соответственно. Клиентам предложено несколько точек, до которых российская компания гарантирует доставку газа: Gaspool VP, NetConnect Germany и Вайдхаус в Германии, Баумгартен или Оберкаппель в Австрии и хаб VTP в Словакии.
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