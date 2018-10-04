«Газпром» начал обсуждать с Китаем увеличение поставок по «Силе Сибири»

«Газпром» не будет закупать дополнительный газ у других производителей, а планирует использовать только собственные мощности Газпром

«Газпром» обсуждает с Китаем возможное увеличение поставок по газопроводу «Сила Сибири». Как передает «Интерфакс», об этом рассказал на проходящем в Санкт-Петербурге Международном газовом форуме предправления компании Алексей Миллер.

«Сила Сибири» – это строящийся газопровод из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство трубы началось в 2014 г. Миллер сказал, что она уже построена на 94%, а первые поставки в Китай начнутся 20 декабря 2019 г.

Контракт с CNPC предусматривает поставку 38 млрд куб. м газа в год, напомнил Миллер. Дополнительные поставки газа могут составить 5-10 млрд куб. м газа в год, добавил он: «Это самый быстрый и эффективный путь обеспечить равномерные поставки зимой, сгладить пики потребления».

«Газпром» не будет закупать дополнительный газ у других производителей, а планирует использовать только собственные мощности, подчеркнул Миллер. Ранее «Роснефть» добивалась возможности экспортировать газ по «Силе Сибири» – госкомпания была готова поставлять в Китай 16 млрд куб. м газа ежегодно.

Миллер также рассказал и про другой проект «Газпрома» – «Северный поток – 2». Компания планирует начать поставки в Европу по этому газопроводу с 1 января 2020 г., заявил он. Первый «Северный поток» работает «с превышением своей плановой мощности», что является доказательством необходимости «Северного потока – 2», сказал Миллер. По его словам, за год «Газпром» экспортировал 59 млрд куб. м при мощности в 55 млрд куб. м.

Соглашение «Газпрома» о транзите газа с Украиной заканчивается в конце 2019 г., а в марте 2020 г. закончится договор и с Польшей. К этому моменту российская компания рассчитывает начать поставки не только по «Северному потоку – 2», но и по «Турецкому потоку». Однако их общей мощности даже при полной загрузке может не хватить для замещения украинского маршрута. Потребности «Газпрома» в транзите через Украину могут составить как минимум 40–50 млрд куб. м в год, оценивал ранее директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. При этом переговоры о продлении транзитного контракта с Украиной до сих пор не начались, а «Газпром» продолжает оспаривать решение Стокгольмского арбитража, обязавшего его выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,6 млрд.

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