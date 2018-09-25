«Газпром» упустил первое место в рейтинге энергетических компаний мира

«Газпром» теперь семнадцатый Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС

«Газпром» утратил лидерство среди 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания переместилась с третьего места в рейтинге агентства на первое лишь в 2017 г., сместив с него американскую ExxonMobil (9-я в 2017 г.), что ожидаемо стало поводом для гордости. С напоминания об этом факте почти год начиналась главная страница сайта «Газпрома». Соответствующий слоган – «Компания № 1» – стал лейтмотивом 25-летия российской компании.

В опубликованной 24 сентября обновленной версии рейтинга S&P «Газпром» оказался лишь на 17-м месте. Список вновь возглавила ExxonMobil, второе место занял «Лукойл» (единственная российская компания в топ-10), замкнула тройку лидеров американская Phillips 66.

Главную страницу сайта «Газпром» оперативно обновил сразу после публикации нового рейтинга. Упоминаний о первом месте в 2017 г. на ней больше нет, о 17-м – тоже. Начиная с 2008 г. «Газпром» лишь раз (в 2015 г.) покидал топ-10 ведущих мировых компаний по версии S&P Global Platts, а с 2010 г. уверенно входил в пятерку лидеров. Исключением стал лишь посткризисный 2015 год, когда «Газпром» потерял сразу 39 позиций и откатился до 43-го места. Тогда в пояснениях к рейтингу это в значительной степени объяснялось резким ослаблением рубля, что усложнило выплаты по долгам и рефинансирование кредитов.

Рейтинг пользуется определенной популярностью, считает директор Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Татьяна Митрова. «Но он не описывает исчерпывающим образом ситуацию на рынке. В нем не принимается во внимание огромное количество других факторов, которые обычно отражаются в капитализации. С этой точки зрения рейтинг явно не отражает разнонаправленную динамику в развитии российских газовых компаний», – обращает внимание Митрова. Так, например, «Роснефть», недавно вышедшая на первое место среди российских компаний по капитализации, в рейтинге Platts потеряла 14 позиций и оказалась в этом году лишь на 36-м месте. Platts при составлении рейтинга ориентируется в первую очередь на финансовые показатели – стоимость активов, выручку, прибыль, доход на инвестиции. Но специфичность методологии заключается в том, что показатели берутся в расчет только за последние три года. Для отраслей, где горизонт планирования может составлять до 10–15 лет, а инвестиционный цикл – 5–7 лет, такой подход не всегда объективен.

В 2017 г. лидерство «Газпрому» обеспечило в значительной степени стечение обстоятельств. Рост операционных результатов самой компании сопровождался снижением цен на нефть, которое накопленным итогом за 2014–2016 гг. сильно снизило оценку эффективности всех крупных нефтяных компаний, в том числе ExxonMobil, которая уступила газовому холдингу лидерство. Сделка ОПЕК+ и рост нефтяных котировок соответствующим образом отразились на показателях нефтяников, что и нашло отражение в новом рейтинге Platts.

Возможно, «Газпром» не выпал бы из топ-10, но на период последних трех лет, которые учитываются при составлении рейтинга, приходится новый инвестиционный цикл компании. «Газпром» строит сразу три новых экспортных трубопровода – «Силу Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Они, возможно, и поспособствуют в перспективе росту валютной выручки, но пока приводят лишь к ежегодным обновлениям рекордов по размеру программ капитальных вложений и, как следствие, заимствований. Уточненный осенью размер инвестпрограммы «Газпрома» только на 2018 г. составляет без малого 1,5 трлн руб. В 2017 г. она была около 1,2 трлн руб., а в 2019 г. предполагается на уровне около 1,4, трлн руб., говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

Значительная часть долговых обязательств «Газпрома» при этом размещена в валюте. На фоне ожиданий ослабления национальной валюты этот факт, а также анонсированные планы по ускоренному развитию проекта «Сила Сибири – 2», что будет держать капзатраты компании на высоком уровне, вряд ли позволят «Газпрому» в обозримом будущем вернуть себе лидирующие позиции в рейтинге.