Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки силовиков в дата-центре
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила торги нефтепродуктами из-за проверки правоохранительных органов в дата-центре, в котором в том числе расположены серверы биржи. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель биржи.
По его словам, проверка проходит не в здании биржи, а на территории дата-центра, расположенного за пределами основного офиса. Он не уточнил причину ее проведения.
На сайте биржи говорится, что торги приостановлены в связи с возникновением «обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов». Позже СПбМТСБ уточнила, что торги основной сессии возобновились в 15.30 и закончились в 15.45, до 16.45 будут осуществляться торги по фиксированной цене. Отчеты по итогам торгов будут доступны после 17.00