ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений. Об этом сообщается на сайте ФАС.
«Больше года тщательно разбирались в этой ситуации. Она буквально была на грани, мы тщательно взвешивали все «за» и «против», но есть такой принцип: все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого», – рассказал РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
ФАС рассматривала еще два дела в отношении «Р-фарма». По ним служба признала компанию виновной: «Р-фарм» организовал еще с несколькими компаниями картель, который способствовал поддержанию высоких цен на лекарства и медицинские изделия в Хакасии. ФАС не ответила на запрос «Ведомостей».
«Р-фарм» – крупнейший российский производитель и поставщик лекарств. Компания принадлежит президенту «Деловой России» Алексею Репику.
Год назад ФАС сообщала, что провела внеплановую проверку Минздрава и выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Министерство могло создать группе компаний «Р-фарм» преимущества при закупке лекарств, пришла к выводу служба.