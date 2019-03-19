Заявки на первый отбор модернизации старых ТЭС почти в три раза превысили лимит
Для участия в отборе проектов модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) в 2022–2024 гг. поданы 380 технических заявок. Из них требованиям «Системного оператора» соответствуют 376 заявок в отношении 81 электростанции общей установленной мощностью до 26 ГВт, сообщил представитель организации.
Всего по программе модернизации ТЭС в 2022–2031 гг. обновят 41 ГВт генерирующих мощностей на общую сумму 1,9 трлн руб. Инвесторы вернут вложенные средства с гарантированной доходностью за счет повышенных платежей за мощность. В этом году должны отобрать 11 ГВт мощностей на 2022–2024 гг. Из них 7,48 ГВт – в европейской части России и на Урале и 1,87 ГВт в Сибири. Оставшиеся 1,65 ГВт будут отбираться правительственной комиссией без конкурса. После отбора технических заявок участники должны сделать ценовые предложения. Объекты будут отбираться по наименьшей цене электроэнергии для потребителей.
На всю программу модернизации могут претендовать около 37 ГВт мощностей, из них 70% заявились на первый отбор, подсчитал аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр: «Первый залповый аукцион особенно привлекателен для генераторов: утвержденная ставка возврата, пониженные риски использования экспериментального оборудования. Поэтому такой высокий спрос обьясним: это лучшая инвестиционная возможность для генерирующего сектора в моменте».