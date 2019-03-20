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Авиакомпания «Нордавиа» сменила название

«Нордавиа» сменила название на Smartavia, передает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Савостина. По его словам, процесс ребрендинга будет постепенным и продлится до конца года. «Весной этого года компания получает шесть новых воздушных судов Boeing» в новой ливрее, пояснил Савостин.

По его словам, помимо смены ливреи самолетов бортпроводникам введут новую форму. Компания также введет принципиально новую систему электронной коммерции, уточнил он.

В апреле 2017 г. владелец авиакомпании «Нордавиа» Сергей Кузнецов рассказал «Ведомостям» о предстоящем ребрендинге. По его словам, новое название позволит четче и ярче позиционировать компанию на рынке. «Мы хотим, чтобы наши услуги были smart», – говорил он. По словам Кузнецова, цвета авиакомпании останутся прежними – синий, оранжевый и серый, однако изменятся тона, ливреи больше не будут похожи на ливреи «Аэрофлота», отмечал он.

Ранее «Нордавиа» была дочерней компанией «Аэрофлота», в 2011 г. перевозчика купил «Норникель» за $235 млн. За саму авиакомпанию было заплачено всего $7 млн, остальные $228 млн составил долг «Нордавиа». Весной 2016 г. металлургическая компания продала «Нордавиа» Кузнецову за $15 млн. Сейчас «Нордавиа» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России, в 2017 г. она перевезла почти 1,2 млн человек. «Нордавиа» занимается регулярными пассажирскими перевозками с акцентом на полеты между Северо-Западным регионом и Москвой. Авиакомпания базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. В парке у нее восемь самолетов Boeing 737-500 и два самолета Boeing 737-700.