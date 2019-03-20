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«Азбука вкуса» сменила президента компании

Президентом «Азбуки вкуса» стал Денис Сологуб, работающий в компании с момента ее основания. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Ранее должность президента «Азбуки вкуса» занимал Вадим Долгов. В сообщении уточняется, что он перешел на работу в другую компанию. Председатель совета директоров «Азбуки вкуса» Максим Кощеенко поблагодарил Долгова за работу и отметил, что бывший руководитель ритейлера обозначил новые точки его роста и развития, которые теперь будут реализовываться под руководством Сологуба.

Сологуб пришел в «Азбуку вкуса» в 2001 г. специалистом по внедрению ERP (Enterprise Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия). Спустя год он занял должность директора по информационным технологиям, а в 2012 г. – директора по инновациям. В 2018 г. Сологуб перешел на должность старшего вице-президента по корпоративным функциям. На этом посту он занимался вопросами, связанными с операционной деятельностью компании.

Новый президент «Азбуки вкуса» учился в Институте криптографии, связи и информации Академии ФСБ. Его специальность – прикладная математика. С 1993 по 2000 г. он служил в ВМФ.

На 11 июля 2018 г. у «Азбуки вкуса» работало 163 магазина различного формата, из них 100 – супермаркеты. По данным компании, ее выручка за 2017 финансовый год, завершившийся 31 марта 2018 г., составила 53,5 млрд руб., что на 7,9% выше, чем годом ранее.