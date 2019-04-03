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Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями. Так представитель Кремля прокомментировал решение Ford закрыть свои заводы в России, сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. «Вы видите, что Mercedes расширяет свое присутствие. Какие-то компании не могут завоевать необходимый сегмент рынка», – заметил Песков.

В марте 2019 г. совместное предприятие Ford Sollers объявило о закрытии двух из трех своих автомобильных заводов – во Всеволожске Ленинградской области и Набережных Челнах в Татарстане, а также завода по производству двигателей в Елабуге. Предприятие прекратит производство и импорт легковых автомобилей Ford в России. В России будут собирать лишь легкие коммерческие автомобили Ford Transit. В Ford объясняли уход с российского рынка легковых автомобилей его убыточностью для компании.

После этого Ford Sollers объявил о распродаже остатков своих легковых автомобилей. Цены на основные марки были снижены на 10–20% во всех комплектациях. К сентябрю 2019 г. предприятие рассчитывает продать почти все машины, имеющиеся на складе в России.

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