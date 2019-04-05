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AliExpress будет продавать российскую продукцию во всем мире

Всемирная торговая площадка AliExpress в ближайшее время откроется для российских продавцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя AliExpress в России Антона Пантелеева. До недавнего времени Alibaba Group поддерживала монополию китайских продавцов и производителей на глобальном AliExpress.

Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018 г. после приобретения китайским холдингом турецкого маркетплейса Trendyol. Тогда турецкие товары стали доступны для покупателей AliExpress по всему миру. По словам представителя AliExpress, сейчас компания завершает переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, о выводе их продукции на глобальную площадку.

AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров, уточнил Пантелеев. Для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall, которая ориентирована на сделки внутри страны. После регистрации система позволит российским продавцам размещать товары на глобальном AliExpress.

В настоящее время на российском Tmall зарегистрировано более 300 продавцов. В их числе есть и крупные сети, такие как «Кораблик» и Vitek, и небольшие компании, половина из которых приходится на российских производителей. На глобальном AliExpress, по словам представителя платформы, «несколько сотен тысяч продавцов». По данным SimilarWeb, aliexpress.com занимает третье место в категории «покупки», уступая только американским Amazon и eBay.