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«Транснефть» планирует направить на дивиденды за 2018 год 25-40% прибыли

«Транснефть» собирается направить на дивиденды за 2018 г. 25-40% от прибыли по МСФО, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента компании Николая Токарева. «Решения еще нет. Думаю, в ближайшее время будет все понятно», — сказал он.

Согласно распоряжению правительства №774-р от 2006 г. на дивиденды госкомпании должны направлять не менее 50% чистой прибыли без учета доходов от переоценки финансовых вложений, «если иное не установлено актами правительства». «Ведомости» ожидают комментария от Минфина.

В марте вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что размер дивидендов «Транснефти» за 2018 г. будет зависеть от инвестиционной программы компании. По итогам 2017 г. «Транснефть» направила на дивиденды 54,9 млрд руб. (около 30% от чистой прибыли по МСФО).

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в январе говорил, что если компанию обязуют выплатить 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов, то ей придется сократить программу развития еще на 30-40 млрд руб. к 120 млрд руб., которые уже ранее запланировали сократить. Гришанин отмечал, что в долгосрочной программе развития «Транснефть» исходит из дивидендов в 25% от чистой прибыли по МСФО. Сокращение объемов финансирования программы развития приведет «к технологическим рискам», пояснял он. Гришанин призывал учитывать уровень долговой нагрузки при принятии решения по дивидендам.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2018 г. увеличилась на 17% и составила 224 млрд руб.