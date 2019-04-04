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Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Нефть, металл, немного денег

Какие акции стоит купить под прошлогодние дивиденды

Аналитики дали прогнозы самых выгодных дивидендных вложений

Крупные российские компании год от года наращивают дивиденды. За последние три года они увеличили совокупные дивидендные выплаты в 2 раза – примерно с $20 млрд до $40 млрд, отмечает портфельный управляющий «Альфа-капитала» Дмитрий Михайлов. И это, по его словам, не предел: у многих компаний заметно снизилась долговая нагрузка, а особого желания вкладываться в новые долгосрочные инвестиционные проекты нет.

По оценке ITI Capital, в этом году средняя дивидендная доходность (отношение дивиденда на акцию к ее цене) бумаг крупных российских компаний может составить 7% против 6% годом ранее. Сейчас на рынке много качественных акций, которые обеспечат доходность минимум 7–8% годовых, замечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Подготовка к собранию

До конца июня публичные компании должны провести годовые собрания акционеров. На них, в частности, будут утверждены дивиденды, которые компании выплатят акционерам из чистой прибыли за прошлый год, а также назначены даты, после которых покупатели акций потеряют право на эти дивиденды (даты отсечения). Обычно эта дата наступает в промежутке 10–20 дней после годового собрания.

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