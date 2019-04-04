Какие акции стоит купить под прошлогодние дивиденды
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Крупные российские компании год от года наращивают дивиденды. За последние три года они увеличили совокупные дивидендные выплаты в 2 раза – примерно с $20 млрд до $40 млрд, отмечает портфельный управляющий «Альфа-капитала» Дмитрий Михайлов. И это, по его словам, не предел: у многих компаний заметно снизилась долговая нагрузка, а особого желания вкладываться в новые долгосрочные инвестиционные проекты нет.
По оценке ITI Capital, в этом году средняя дивидендная доходность (отношение дивиденда на акцию к ее цене) бумаг крупных российских компаний может составить 7% против 6% годом ранее. Сейчас на рынке много качественных акций, которые обеспечат доходность минимум 7–8% годовых, замечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
Подготовка к собранию
До конца июня публичные компании должны провести годовые собрания акционеров. На них, в частности, будут утверждены дивиденды, которые компании выплатят акционерам из чистой прибыли за прошлый год, а также назначены даты, после которых покупатели акций потеряют право на эти дивиденды (даты отсечения). Обычно эта дата наступает в промежутке 10–20 дней после годового собрания.
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