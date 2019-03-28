На чем можно успеть заработать в 2019 году
Рисковые вложения инвесторов в январе – марте оказались на редкость удачными
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Аналитики рекомендуют инвестировать в бумаги компаний, традиционно выплачивающих солидные дивиденды
Андрей Гордеев / Ведомости
Рисковые вложения в акции и облигации в январе – марте оказались на редкость удачными. Несмотря на опасения разворота фондовых рынков в 2019 г., инвесторы заработали на индексах 5–10% за квартал, а на отдельных бумагах – в разы больше
В конце прошлого года инвестиционные консультанты и аналитики рекомендовали инвесторам занять оборонительные позиции, делая ставку на защитные активы и инструменты с гарантированной доходностью. Они опасались высокой волатильности всех рынков, начала рецессии мировой экономики, обострения торговых войн и новых санкций США против России.
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