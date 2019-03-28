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На чем можно успеть заработать в 2019 году

Рисковые вложения инвесторов в январе – марте оказались на редкость удачными

Рисковые вложения в акции и облигации в январе – марте оказались на редкость удачными. Несмотря на опасения разворота фондовых рынков в 2019 г., инвесторы заработали на индексах 5–10% за квартал, а на отдельных бумагах – в разы больше

В конце прошлого года инвестиционные консультанты и аналитики рекомендовали инвесторам занять оборонительные позиции, делая ставку на защитные активы и инструменты с гарантированной доходностью. Они опасались высокой волатильности всех рынков, начала рецессии мировой экономики, обострения торговых войн и новых санкций США против России.

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Комментарии
888mtc
20:49 28.03.2019
В противовес вышеперечисленным видам легального отъёма денег у населения, предлагаю реальные инвестиции в недвижимость Сочи с доходом 40-100% в год. 89885003149
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