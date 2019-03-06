Куда российские богачи теперь вкладывают накопления
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российские богачи – одни из самых консервативных инвесторов в мире. Более половины их инвестиционных активов вложены с гарантированным доходом (в облигации и денежные инструменты), в то время как в среднем в портфелях богатых людей по миру такие инвестиции сейчас занимают лишь 37%, показывает новое международное исследование о миллионерах The Wealth Report 2019 компании Knight Frank.
Компания впервые детально исследовала инвестиции людей со свободными активами от $30 млн из разных регионов мира – Африки, Азии, Австралии, Европы, Латинской Америки, Среднего Востока, Северной Америки, России и СНГ. Данные собирались в 2018 г. из различных источников по всему миру, включая аналитические агентства и банки, проводились опросы 600 семейных офисов (family office) и финансовых консультантов, рассказал представитель Knight Frank.
Чей портфель надежней
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}