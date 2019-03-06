Куда российские богачи теперь вкладывают накопления

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Евгений Разумный / Ведомости

Российские богачи – одни из самых консервативных инвесторов в мире. Более половины их инвестиционных активов вложены с гарантированным доходом (в облигации и денежные инструменты), в то время как в среднем в портфелях богатых людей по миру такие инвестиции сейчас занимают лишь 37%, показывает новое международное исследование о миллионерах The Wealth Report 2019 компании Knight Frank.

Компания впервые детально исследовала инвестиции людей со свободными активами от $30 млн из разных регионов мира – Африки, Азии, Австралии, Европы, Латинской Америки, Среднего Востока, Северной Америки, России и СНГ. Данные собирались в 2018 г. из различных источников по всему миру, включая аналитические агентства и банки, проводились опросы 600 семейных офисов (family office) и финансовых консультантов, рассказал представитель Knight Frank.

Чей портфель надежней