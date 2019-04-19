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Бизнес
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ОАК ответила на сообщения об угрозе срыва проекта российско-китайского самолета

Ведомости
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Китай не предлагал России разделять продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Корпорация подчеркнула, что переговоры по этой теме не запланированы.

Продажей самолетов займется совместное российско-китайское предприятие – CRAIC. При этом основным проектировщиком проекта станет инженерный центр, на 100% принадлежащий CRAIC. «Продажи самолета – одна из основных функций созданного материнскими компаниями ОАК и [китайской корпорации] СОМАС совместного предприятия – CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation)», – указывается в сообщении. Корпорация добавила, что ОАК не рассматривает вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов по программе CR929.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в конце прошлого года COMAC предложила ОАК разделить продажи разрабатываемого CR929. По словам собеседников, Китай планирует управлять продажами на домашнем рынке, а Москве предлагается заняться продажами в России и на мировом рынке. Кроме того, по данным источников, Россия и Китай не могут договориться, какая из стран станет держателем сертификата типа самолета. Источники уточняли, что для России смысл совместного с Китаем проекта как раз заключался в разделении расходов и доступе на китайский рынок, который позволил бы обеспечить лайнеру достаточные для окупаемости продажи.

Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 г. В совместном предприятии CRAIC стороны получили по 50%. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Расходы СОМАС и ОАК договорились разделить пополам, поставки предполагается начать с 2026 г. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).

Бизнес
Новости

Минтранс готовит эксперимент по контролю автобусных перевозок через «Платон»

Ведомости
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Министерство транспорта намерено до 15 октября провести эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующего постановления. Для проведения эксперимента будет использована IT-инфраструктура системы взимания платы «Платон».  

Указывается, что оператором системы мониторинга и контроля на безвозмездной основе будет ООО «Современные технологии пассажирского комплекса». Это полное название ООО «Технопасс», следует из системы «СПАРК-Интерфакс». Указанная компания на 60% принадлежит разработчику программного обеспечения «Онэлия» и на 40% компании-оператору «Платона» — ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). 

Эксперимент позволит учесть все предложения автоперевозчиков при создании цифровых сервисов, пояснил гендиректор РТИТС Антон Замков. Он напомнил, что ранее инфраструктура системы «Платон» использовалась для мониторинга иностранных автобусов во время чемпионата мира по футболу в России. Также в эксперименте будет задействован первый в России центр автоматической фиксации нарушений федерального охвата, созданный для Ространснадзора, сообщил Замков. 

Участие пассажиров и перевозчиков в эксперименте является добровольным и безвозмездным, отмечается в проекте постановления.

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Политика
Новости

Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Ведомости
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Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Изменения призваны сделать визовые процедуры более гибкими, они вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации, сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

«Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас – не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания», – говорится в сообщении. В Еврокомиссии отмечают, что туризм играет важную роль в экономике ЕС, составляя около 10% от общего ВВП. Изменение правил должно стимулировать туристическую активность и поддержать развитие бизнеса в странах ЕС.

Изменится подход к выдаче многократных туристических виз. Путешественники с положительной визовой историей смогут рассчитывать на визы сроком от одного года до пяти лет. При этом визовый сбор увеличится с 60 до 80 евро. Туристы в возрасте до 18 лет будут освобождены от уплаты сбора.

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу так же, как и раньше, – 40 евро. Размер сбора будут пересматривать каждые три года.

Бизнес
Новости

Гендиректор авиакомпании «Ямал» задекларировал земельные участки размером с Красноярск

Ведомости
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Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), единоросс и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк является владельцем 194 земельных участков общей площадью более 359 млн кв. м (359 кв. км), следует из декларации о доходах и имуществе Крюка, опубликованной на сайте законодательного собрания ЯНАО. В материалах не уточняется, где располагаются все эти участки. По подсчетам «Интерфакса», из названного числа 187 участков площадью более 199 млн кв. м принадлежат только Крюку. Остальные семь находятся в долевой собственности.

На земельных участках Крюка могла бы разместиться седьмая часть Москвы, четверть площади Петербурга или город Красноярск, чья площадь составляет 353 кв. км.

В 2017 г. Крюк владел 190 участками общей площадью более 344 млн кв. м, при этом шесть из них были в совместной долевой собственности, отмечает агентство. Также у Крюка в пользовании находится квартира площадью 104 кв. м.

Доход политика в прошлом году превысил 17 млн руб. В позапрошлом году он заработал более 52 млн руб., говорится в его декларации.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Крюк является 100%-ным владельцем расположенного в Курганской области ООО «Рассвет», занимающегося производством и переработкой зерновых и зернобобовых культур, рапса.

Технологии
Новости

Instagram может скрыть количество лайков под постами

Ведомости
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Социальная сеть Instagram тестирует дизайн, предусматривающий сокрытие числа лайков, оставленных пользователями под постом. О новой функции написала в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг. Она показала соответствующие скриншоты.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – привела она сообщение Instagram.

Представитель пресс-службы соцсети уточнил в беседе с TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике. «Мы не тестируем это, но мы постоянно думаем о том, как снизить давление на Instagram», – пояснил он. Издание отмечает, что отсутствие лайков под постом могло бы снизить «чувство конкуренции» в Instagram, поскольку пользователи перестанут сравнивать свои собственные показатели с показателями более популярных друзей или звезд.

Политика
Новости

Малайзия может ввести налог на выезд для туристов с 1 июня

Ведомости
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Правительство Малайзии выступило с предложением ввести с 1 июня 2019 г. новый налог, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Им будут облагаться все туристы, которые покидают страну на регулярных рейсах авиаперевозчиков и на лайнерах, совершающих морские круизы. Те, кто выезжает из Малайзии на чартерных рейсах, платить налог не будут. При выезде в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджа) с туриста планируется удержать 20 ринггитов (309 руб. по текущему курсу), на других международных направлениях – 40 ринггитов (617 руб.).

Министр транспорта Малайзии Локе Сьюк Фук заявил, что правительству еще предстоит окончательно определить, будет новый налог добавлен в аэропортовый сбор или будет взиматься при прохождении иностранцами таможни и иммиграционных служб, узнала старейшая малазийская газета New Straits Times.

В январе 2019 г. Япония ввела налог в размере 1000 иен (570 руб.) для каждого человека, покидающего страну самолетом или кораблем, включая граждан этой страны. С 1 июля 2018 г. аналогичный сбор введен в аэропорту «Чанги» Сингапура. Он равен 10,8 сингапурского доллара (около 510 руб.) для покидающих страну и трем сингапурским долларам – для транзитных пассажиров (141,5 руб.). Аэропорт Гонконга также взимает сбор с покидающих страну в размере 120 гонконгских долларов (978 руб.).

Политика
Новости

Кремль рассказал о переговорах об освобождении украинских моряков

Ведомости
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Посредник между Киевом и Москвой Виктор Медведчук «предпринимает изрядные усилия» для освобождения украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Медведчук, в частности, обсуждал этот вопрос во время недавнего визита в Москву: «Его усилия принимаются во внимание».

Следствие в отношении украинских моряков продолжается, степень их виновности должен установить суд, сказал Песков. О том, что будет после суда, «говорить преждевременно», ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля: «Но вы знаете, что законом предусматривается возможность, так скажем, разных юридических процедур». На уточняющий вопрос, идет ли речь об амнистии для моряков, Песков лишь повторил, что речь «о разных юридических процедурах».

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться. В итоге корабли задержали вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил им арест на три месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

Российский президент Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.

Политика
Новости

Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.

По конституции Белоруссии парламентские выборы назначает президент, а палата представителей (нижняя палата парламента страны) назначает дату президентских выборов. Первые должны состояться не позднее 10 сентября 2020 г., а вторые – не позднее 30 августа 2020 г.

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля говорила, что одни из выборов могут состояться раньше, цитировала чиновницу белорусская интернет-газета Naviny.by. Тогда Ермошина отказалась сообщить, какие именно выборы будут досрочными: «Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле».

Политика
Новости

Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией

Ведомости
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Венесуэла перевела платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс». Ранее он говорил, что Венесуэла не успела сделать этого в марте и у нее есть еще месяц, чтобы выплатить транш без штрафных санкций.

«Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)», – объяснял заместитель министра финансов Сергей Сторчак. Он уточнял, что Венесуэла платит России два раза в год. Ранее страна не допускала просрочек, отмечал Сторчак, не исключая возможности возникновения проблем c обслуживанием долга в будущем. Мартовский платеж должен был составить $100 млн.

Россия – крупный кредитор Венесуэлы. Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 г. страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

В январе в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным руководителем страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.

Политика
Новости

Путину передадут запись дебатов Порошенко и Зеленского

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского: «Пока нет у меня информации на этот счет». В то же время сам Песков и его коллеги по администрации президента, по словам пресс-секретаря, дебаты «будут смотреть обязательно». «Площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали», – уточнил он.

По словам представителя Кремля, для Путина дебаты запишут, чтобы он смог посмотреть их в удобное время: «В любом случае попробуем это записать президенту тоже. Может быть, у него будет тоже на выходных какое-то время посмотреть». Кроме того, информация о дебатах будет включена в кремлевские дайджесты, с которыми знакомится президент.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, вышедшими во второй тур выборов президента Украины, запланированы на 19 апреля, они должны начаться в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). Впервые кандидаты в президенты страны проведут дебаты не в телестудии, а на стадионе. Спорткомплекс «Олимпийский» в Киеве является крупнейшим стадионом Украины и вмещает более 70 000 зрителей. На 18 апреля все билеты на дебаты распроданы, сообщается на сайте debaty2019.org.ua.

Российские телеканалы планируют показать дебаты кандидатов в президенты Украины, сообщило 18 апреля агентство «Интерфакс». По данным источников агентства, освещать дебаты планируют канал «Россия 24» и НТВ. Исполнительный продюсер «Дождя» Светлана Гуляева и главный редактор RT Маргарита Симоньян также подтвердили, что каналы будут вести трансляцию с переводом.

Политика
Новости

Кремль рассказал о своих целях на переговорах с лидером КНДР

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о целях Москвы в первых после долгого перерыва переговорах с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. «У Москвы, у Путина, в частности, был большой перерыв в общении с руководством КНДР. Потом во главу угла встала проблема денуклеаризации Корейского полуострова, и, конечно, первая (цель) – это развитие двухсторонних отношений, обсуждение проблемы денуклеаризации, проблем регионального сотрудничества», – сказал Песков. По его словам, «Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова».

На вопрос о вероятности возникновения «персональной химии» между Путиным и Кимом, как это было при встрече Кима с президентом США Дональдом Трампом, Песков сказал, что это «не гарантирует полного понимания». «Главное – это все-таки взаимный учет интересов друг друга и взаимное доверие. Именно на этих принципах и будет строиться общение по тем вопросам, которые интересуют обе стороны. А что касается «химии», то посмотрим: президент Путин встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия и США контактируют при подготовке переговоров Путина и Кима: «Определенный обмен мнениями идет. Но говорить о какой-то тесной координации здесь нельзя».

В анонсе Кремля говорится, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится во второй половине апреля.

Бизнес
Новости

Лукашенко придумал, как белорусам не ходить «с протянутой рукой»

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту призвал кабинет министров поскорее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны. «Надо особое внимание, в силу сложившихся обстоятельств, обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, надо ускоряться», – цитирует Лукашенко ТАСС.

«Нафтан» и Мозырский НПЗ – два крупных нефтеперерабатывающих завода страны. В 2018 г. они вместе переработали около 18 млн т нефти. После модернизации они должны увеличить переработку до 24 млн т нефти в год. Модернизация должна завершиться к середине 2020 г. Лукашенко потребовал завершить ее к ноябрю 2019 г.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко.

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