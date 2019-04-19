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ОАК ответила на сообщения об угрозе срыва проекта российско-китайского самолета

Китай не предлагал России разделять продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Корпорация подчеркнула, что переговоры по этой теме не запланированы.

Продажей самолетов займется совместное российско-китайское предприятие – CRAIC. При этом основным проектировщиком проекта станет инженерный центр, на 100% принадлежащий CRAIC. «Продажи самолета – одна из основных функций созданного материнскими компаниями ОАК и [китайской корпорации] СОМАС совместного предприятия – CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation)», – указывается в сообщении. Корпорация добавила, что ОАК не рассматривает вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов по программе CR929.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в конце прошлого года COMAC предложила ОАК разделить продажи разрабатываемого CR929. По словам собеседников, Китай планирует управлять продажами на домашнем рынке, а Москве предлагается заняться продажами в России и на мировом рынке. Кроме того, по данным источников, Россия и Китай не могут договориться, какая из стран станет держателем сертификата типа самолета. Источники уточняли, что для России смысл совместного с Китаем проекта как раз заключался в разделении расходов и доступе на китайский рынок, который позволил бы обеспечить лайнеру достаточные для окупаемости продажи.

Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 г. В совместном предприятии CRAIC стороны получили по 50%. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Расходы СОМАС и ОАК договорились разделить пополам, поставки предполагается начать с 2026 г. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).