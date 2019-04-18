Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Китай хочет сам продавать лайнер на внутреннем рынке, но для России это лишает проект смысла

Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Российско-китайский самолет под угрозой

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Проект создания российско-китайского дальнемагистрального самолета под угрозой. Китай хочет сам продавать лайнер на внутреннем рынке Zuma / TASS

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Об этом рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК. Китай хочет сам продавать самолет на китайском рынке, а России предлагает продавать его у себя и на мировом рынке, говорят собеседники.

Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 г. В совместном предприятии CRAIC стороны получили по 50%. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Расходы СОМАС и ОАК договорились разделить пополам, поставки предполагается начать с 2026 г. В базовой версии лайнер сможет принять 280 пассажиров, дальность полета составит 12 000 км. Выпускать CR929 предполагалось в Шанхае. В октябре 2018 г. на выставке China Airshow в Чжухае был впервые представлен полноразмерный макет носовой части CR929. Сейчас идет согласование общего вида самолета, проведение экспериментально-исследовательских работ в области аэродинамики, выбор конструкционных материалов, анализ предложений от потенциальных поставщиков ключевых систем и оборудования.