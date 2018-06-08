Россия и Китай согласовали размеры совместного самолета

Разработка лайнера и создание производственных мощностей обойдутся в $13 млрд, еще $7 млрд пойдут на систему поставки запчастей, маркетинг и поддержку продаж Юрий Смитюк / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, принадлежит государству) и китайская госкомпания COMAC согласовали общий вид широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщила пресс-служба ОАК. Достигнуты соглашения по основным геометрическим характеристикам судна: размах и форма крыла, длина фюзеляжа, размеры носовой и хвостовой части фюзеляжа, размеры и форма оперения, расположение двигателей, шасси и дверей, говорится в релизе. Конкретные параметры не называются. Общий вид самолета согласовала объединенная российско-китайская инженерная команда JET-team, которую возглавляют главные конструкторы с обеих сторон Максим Литвинов и Чен Инчун.

CR929 разрабатывает зарегистрированная в Шанхае компания China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), в которой ОАК и СОМАС владеют по 50%.

«Согласование сторонами общего вида самолета CR929 – важнейший шаг для дальнейшего формирования единого технического облика самолетов семейства CR929, – приводятся в сообщении ОАК слова Литвинова. – Это обеспечивает переход на этап полномасштабной совместной проработки конструкции и систем самолета, в том числе с потенциальными поставщиками оборудования и компонентов».

Сейчас программа CR929 находится на этапе Gate-3. Он предполагает помимо согласования общего вида самолета проведение экспериментально-исследовательских работ в области аэродинамики, выбор конструкционных материалов, анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ключевых систем и оборудования. Завершение этого этапа ожидается к середине 2019 г.

В рамках этапа Gate 1 было получено маркетинговое обоснование программы и ее инвестиционной привлекательности, определены стоимость и сроки выполнения, сформирована концепция самолета, определены необходимые технологии, сообщил представитель ОАК. Gate 1 был пройден в апреле 2014 г. В ходе Gate 2, пройденного в декабре 2017 г., были получены требования потенциальных клиентов, определены основные характеристики самолета - утвержден аванпроект, сформирована концепция семейства, определен предварительный список потенциальных поставщиков систем и оборудования, проведена оценка основных рисков программы.

Разработка лайнера и создание производственных мощностей обойдутся в $13 млрд, еще $7 млрд пойдут на систему поставки запчастей, маркетинг и поддержку продаж – субсидирование и гарантию остаточной стоимости, говорилось в технико-экономическом обосновании проекта, которое подготовила ОАК в 2016 г. Расходы Россия и Китай будут нести поровну. CR929 должен стать глобальным конкурентом широкофюзеляжным самолетам Boeing 787 Dreamliner и Airbus 350 и на 10-15% превзойти их по эффективности эксплуатации, говорилось в ТЭО.

В сегменте дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров сейчас царит абсолютная дуополия корпораций Airbus и Boeing. В сегменте среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов с ними конкурируют самые вместительные региональные суда производства бразильской Embraer и канадской Bombardier, в 2020 г. на рынок должен выйти и российский МС-21.

Первый твердый контракт на российско-китайский CR929 планируется заключить в 2019 г., первый полет состоится в 2023 г., старт поставок – в 2026 г., говорилось в ТЭО проекта.

В мае издания Aviation Week и «Авиатранспортное обозрение» писали, что в процессе разработки заметно увеличилась ширина фюзеляжа CR929, теперь салон экономкласса самолета свободно вместит девять кресел в ряду. Из-за этого самолету потребуется двигатели с большей тягой - 35,4 т, вместо заявленных в 2015 г. 32,3-34,0 т. В первые годы выпуска лайнера планируется использовать двигатели иностранного производства, ОАК сообщала, что уже получены предложения от потенциальных поставщиков. Впоследствии будут использованы российские ПД-35, которые сейчас разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация.

Программа рассчитана до 2045 г., в этот период планируется продать около 800 лайнеров CR929, сообщал ранее представитель ОАК.

Китайский конкурент МС-21 поднялся в воздух