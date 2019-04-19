ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

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Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский во время дебатов на киевском стадионе «Олимпийский» встал на колени в память о погибших в Донбассе. Его оппонент – действующий президент Украины Петр Порошенко – последовал примеру.

Во время дебатов Порошенко напомнил Зеленскому, что тот говорил о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Актер ответил, что в 2014 г. действительно говорил, что готов встать на колени перед Путиным ради того, чтобы он не ставил на колени всю Украину. «Я прямо сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, – продолжил Зеленский. – Я готов – и сейчас встану – встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа».

После этого Зеленский опустился на колени и предложил Порошенко сделать то же самое. Действующий президент последовал его примеру, однако опустился лишь на одно колено спиной к публике и поцеловал флаг Украины, который держали в руках его сторонники, стоявшие на сцене.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. Лидером президентской гонки является Зеленский: согласно последним опросам, он опережает Порошенко как минимум с двукратным отрывом.