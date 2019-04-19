ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее поручение дал руководитель ФАС Игорь Артемьев.
В сообщении поясняется, что ведомство решило проанализировать рынок, «установить факты роста цен сверх уровня инфляции» и установить их причины в связи с жалобами граждан на резкое подорожание поездок. Проверка будет идти во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. О каких органах власти идет речь, в сообщении не говорится.
Служба пообещала принять меры, если выявит признаки нарушения законодательства.
В феврале ФАС также пообещала проверить сообщения СМИ о подорожании авиабилетов. «Коммерсантъ» привел данные сервисов электронной торговли билетами, согласно которым цены на авиаперелеты за декабрь – февраль по различным направлениям выросли в среднем на 5–33%. Газета связывала это с подорожанием авиатоплива и ослаблением рубля.