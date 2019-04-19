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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».

Костюченко отметила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества производились лабораторией «Гомельтранснефть Дружба» в присутствии представителя российской компании в Белоруссии. «По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту», – заявила она.

Пресс-секретарь отметила, что переработка нефти низкого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. По ее словам, специалисты уже оценивают уровень ущерба, а «Белнефтехим» пытается минимизировать последствия переработки нефти, не соответствующей стандарту. Костюченко добавила, что «Гомельтранснефть Дружба» проинформировала о ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное. «Ведомости» ожидают комментарий «Транснефти» по поводу заявления белорусского концерна.