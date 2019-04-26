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Суд поддержал «Победу» в споре о платной регистрации за рубежом

Суд отказался удовлетворить иск с требованием отменить введенную авиакомпанией «Победа» плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Издание направило запрос в пресс-службу «Победы».

Иск подала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Щербинский районный суд в декабре 2018 г. Ведомство сочло требования лоукостера к пассажирам неправомерными.

«Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, исключая аэропорты стран Таможенного союза, с октября прошлого года. Она назвала решение вынужденным: как заявила авиакомпания, это позволит не повышать цены на билеты. Плата составляет 25 евро. Онлайн-регистрация осталась бесплатной.

«Победа» предлагала распространить это правило и на российские аэропорты. Минтранс отказал, сославшись на отсутствие «нормативных оснований».