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Медведев поручил за неделю найти виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок провести проверку и найти виновных в поставках некачественной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Результаты проверки должны быть направлены в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти, чтобы не допустить повторения такой ситуации.

На прошлой неделе белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали в ближайшее время ее устранить. Курирующий топливно-энергетический комплекс России вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что нефть в «Дружбе» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистой.

По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал». Замгендиректора «Самаратранснефть-терминала» Антон Томилов заявил, что узел слива, на котором произошел вброс, уже не принадлежит компании. По его словам, он в 2017 г. был продан сначала городской инновационно-лизинговой компании, а затем ООО «Нефтеперевалка». По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело.