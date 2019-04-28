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Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета

Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка. В Ульяновске самолет будет окрашен, после чего отправится на аэродром в подмосковный Жуковский для продолжения летных испытаний.

В подписи к видео отмечается, что из Иркутска в Ульяновск летел борт, оснащенный пассажирским салоном. Ранее корпорация «Иркут» сообщила, что премьерный показ российского самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019), который пройдет в июле в Жуковском.

МС-21 – самолет среднемагистрального класса, самого востребованного в мировой и российской авиации. Он должен составить конкуренцию самолетам Airbus 320/321 и Boeing 737. Лайнер разработала и испытывает корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

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