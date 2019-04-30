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UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Хесс до работы в Vedanta Limited был директором по продажам в одном из крупнейших производителей прокатного алюминия Aleris International, отмечается в сообщении.

Назначение Хесса в UC Rusal считают важным шагом в реализации стратегии компании по укреплению позиций на одном из приоритетных рынков. «Сегодня РУСАЛ – второй крупнейших поставщик первичного алюминия в Америку. По итогам 2017 г. на Северную Америку приходилось 18% продаж в общем портфеле поставок РУСАЛа, и компания намерена увеличивать эту долю», — уточняется в пресс-релизе.

Сейчас у UC Rusal нет производственных активов в Северной Америке. В середине апреля металлургическая компания и американский холдинг Braidy Industries объявили о намерении создать совместное производство (СП) по выпуску продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в штате Кентукки. Ориентировочно мощность завода составит 500 000 тонн ленты горячего проката и 300 000 тонн готовой продукции холодного проката ежегодно. UC Rusal инвестирует в проект около $200 млн в обмен на 40% СП. Стороны также планируют привлечь для строительства завода $1,2 млрд кредитов.