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Авиакомпания Utair заявила о риске остановки полетов из-за долгов

Авиакомпания Utair заявила, что сомневается в возможности непрерывного продолжения работы из-за финансовой неопределенности, говорится в отчете компании за 2018 г. Аудиторы компании указывают на невыполнение компанией ограничений по кредитам и возможные сложности в погашении задолженности.

Компания по итогам прошедшего года понесла чистые убытки на сумму 21,9 млрд руб. При том что по итогам 2017 г. Utair была прибыльной и заработала почти 2,43 млрд руб. По итогам 2018 г. отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд руб. На конец 2017 г. они оценивались в 8,4 млрд руб.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В марте Utair попросила банки списать более 31 млрд руб. синдицированных кредитов. Переговоры по условиям реструктуризации возобновятся после майских праздников, говорил «Ведомостям» сотрудник банка-кредитора. Общий долг Utair оценивался в 75,8 млрд руб.