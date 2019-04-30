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«Белнефтехим» назвал сроки полного восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Концерн «Белнефтехим» будет много месяцев устранять ущерб от загрязнения трубопровода «Дружба», говорится в сообщении компании. По информации концерна, 30 апреля качественная нефть подошла на 30-м км пути от Унечи. Дальше специалисты займутся вытеснением 50 тыс. тонн некачественной нефти в резервуарный парк ЛПДС «Унеча», затем с белорусского участка вытеснят более 120 000 т загрязненной нефти в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь».

С учетом расстояния и скорости работ, соответствующая стандартам качества нефть поступит в «Мозырь» не раньше 4 мая 2019 г., считают в белорусской компании. Однако все предпринятые меры позволяют восстановить только одну нитку трубопровода «Дружба».

«Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», — отмечает пресс-служба.

«Транснефть» заявляла, что некачественная нефть с высоким содержанием дихлорэтана попала в нефтепровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. «Самаратранснефть-терминал» продал узел учета нефти еще в 2017 г., рассказал первый заместитель гендиректора компании Антон Томилов.

Белорусская сторона планирует потребовать компенсации издержек, но точный размер потерь «Белнефтехим» пока не может оценить. Изначально компания говорила, что потеряла не менее 100 млн из-за сложившейся ситуации. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 27 апреля поручил провести проверку инцидента с трубопроводом «Дружба» и наказать виновных, а также направить материалы в Генпрокуратуру.