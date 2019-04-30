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«Белнефтехим» назвал сроки полного восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Ведомости
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Концерн «Белнефтехим» будет много месяцев устранять ущерб от загрязнения трубопровода «Дружба», говорится в сообщении компании.  По информации концерна, 30 апреля качественная нефть подошла на 30-м км пути от Унечи. Дальше специалисты займутся вытеснением 50 тыс. тонн некачественной нефти в резервуарный парк ЛПДС «Унеча», затем с белорусского участка вытеснят более 120 000 т загрязненной нефти в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь». 

С учетом расстояния и скорости работ, соответствующая стандартам качества нефть поступит в «Мозырь» не раньше 4 мая 2019 г., считают в белорусской компании. Однако все предпринятые меры позволяют восстановить только одну нитку трубопровода «Дружба».

«Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», — отмечает пресс-служба.

«Транснефть» заявляла, что некачественная нефть с высоким содержанием дихлорэтана попала в нефтепровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. «Самаратранснефть-терминал» продал узел учета нефти еще в 2017 г., рассказал первый заместитель гендиректора компании Антон Томилов.

Белорусская сторона планирует потребовать компенсации издержек, но точный размер потерь «Белнефтехим» пока не может оценить. Изначально компания говорила, что потеряла не менее 100 млн из-за сложившейся ситуации. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 27 апреля поручил провести проверку инцидента с трубопроводом «Дружба» и наказать виновных, а также направить материалы в Генпрокуратуру.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания Utair заявила о риске остановки полетов из-за долгов

Ведомости
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Авиакомпания Utair заявила, что сомневается в возможности непрерывного продолжения работы из-за финансовой неопределенности, говорится в отчете компании за 2018 г. Аудиторы компании указывают на невыполнение компанией ограничений по кредитам и возможные сложности в погашении задолженности.

Компания по итогам прошедшего года понесла чистые убытки на сумму 21,9 млрд руб. При том что по итогам 2017 г. Utair была прибыльной и заработала почти 2,43 млрд руб. По итогам 2018 г. отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд руб. На конец 2017 г. они оценивались в 8,4 млрд руб.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В марте Utair попросила банки списать более 31 млрд руб. синдицированных кредитов. Переговоры по условиям реструктуризации возобновятся после майских праздников, говорил «Ведомостям» сотрудник банка-кредитора. Общий долг Utair оценивался в 75,8 млрд руб.

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Политика
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Издательство «Эксмо» подало в суд на «В контакте» из-за прав на аудиокнигу

Ведомости
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ООО «Издательство «Эксмо» подало иск о защите авторских прав в Мосгорсуд к ООО «В контакте», 19 апреля иск был принят к производству, следует из материалов суда. Первым на поданный иск обратил внимание РБК.

Издание отмечает, что иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним – Дмитрий Накамура). Мосгорсуд уже обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «В контакте». Но пока в реестре нарушителей авторских прав, который ведет ведомство, «В контакте» не значится.

Как пояснили изданию в Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы «Эксмо» в суде), после вынесения судом 8 апреля постановления об обеспечительных мерах на площадке «В контакте» не раз фиксировали наличие файлов с аудиокнигой «Темный лес». Но ассоциация не будет добиваться блокировки «В контакте», она намерена потребовать денежного штрафа за неисполнение должником обязательства, установленного судебным решением.

Юристы отметили, что это более цивилизованный и эффективный механизм защиты. Предварительное заседание пройдет 24 мая. Соцсеть «В контакте» пока не прокомментировала судебный иск.

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Политика
Новости

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Ведомости
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Минобороны России запустило на сайте новый раздел. В нем опубликованы архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников, а также интересные факты, связанные с проведением парада Победы на Красной площади.

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.

В частности, в разделе обнародованы фотографии маршала Георгия Жукова во время торжественных мероприятий в Свердловске (Екатеринбург), снимки маршалов Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева и Дмитрия Устинова.

В понедельник, 29 апреля, Минобороны запустило проект, посвященный парадам. В этом году в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в 29 российских городах.

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Бизнес
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«Абрау-Дюрсо» начнет продавать сидр

Ведомости
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«Абрау-Дюрсо» начнет продавать сидр под одноименным брендом, рассказали «Коммерсанту» в компании. Производство сидра было запущено осенью прошлого года на имеющихся мощностях из яблок, покупаемых у краснодарских хозяйств.

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать три вида напитка в бутылках объемом 0,75 л – полусухой сидр, изготовленный резервуарным способом, а также полусухой и полусладкий, выдержанный классическим методом. Сколько будет стоить напиток в рознице, газета не уточняет. По словам представителя компании, первая партия из 10 000 бутылок будет поставлена этим летом в рестораны, кафе и магазины, входящие в группу. В случае успешных продаж «Абрау-Дюрсо» может расширить проект. Аналогичная схема тестирования новых продуктов применялась при запуске собственной артезианской воды «4 воды. Дюр-со», напомнил представитель.

«Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова является крупнейшим российским производителем игристых вин под одноименной маркой. Компания также выпускает тихие вина «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ». В прошлом году группа произвела 38,82 млн бутылок. По данным компании, ее выручка в 2018 г. составила 7,66 млрд руб., чистая прибыль – 1,06 млрд руб.

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Политика
Новости

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении срока действия запрета на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома. Американский лидер выразил уверенность в том, что сейчас в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов для безболезненного отказа от сотрудничества с Ираном. «Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией», – сообщил Трамп.

Ранее, 22 апреля, президент США решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана. В ноябре 2018 г. Вашингтон, введя запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, разрешил восьми странам продолжать, но не увеличивать закупки в течение ближайших шести месяцев. Речь идет о таких импортерах, как Греция, Индия, Италия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что полностью остановить поставки нефти эти страны должны в начале мая. Возобновление санкций против Ирана привело к снижению доходов этой страны от продажи нефти в год с $50 млрд до $10 млрд.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
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В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Ведомости
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Оператор аэропорта «Пулково» – «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – планирует инвестировать во вторую очередь его реконструкции около 500 млн евро, пишет «Коммерсантъ». ВВСС отказалась комментировать размер инвестиций, однако отметила, что вторая очередь реконструкции включает в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, базы аэродромной службы, установку автоматических стоек сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий. В северной посадочной галерее (международные рейсы) будут построены переходы с телескопическими трапами, в южной галерее – несколько переходов и перрон. Реконструкцию планируется закончить в 2025–2030 гг.

Источник издания уточнил, что оператор уже окупил менее 50% средств, потраченных на первую очередь реконструкции. По его словам, период окупаемости может составить 10 лет. По данным газеты, во второй этап реконструкции ВВСС собирается вложить собственные деньги, часть необходимой суммы оператор рассчитывает взять в кредит.

ВВСС принадлежит компании Thalita Trading Limited (TTL). 25,01% TTL в собственности у «ВТБ капитала», 24,99% – у Qatar Investment Authority, еще по 25% принадлежит РФПИ и пулу иностранных инвесторов. Первая очередь реконструкции «Пулково» проходила в 2011–2015 гг. На нее было потрачено 1,2 млрд евро.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта достиг 18,1 млн человек при пропускной способности 18 млн. В этом году оператор собирается за счет установки стоек автоматической сдачи багажа, а также обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам увеличить пропускную способность до 23 млн человек.

«Пулково-1» после реконструкции

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Бизнес
Новости

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ведомости
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее предложение было направлено в Минкомсвязи. В понедельник, 29 апреля, министерство перенаправило документ на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Минкомсвязи попросило представить предложения и замечания, отмечает газета со ссылкой на копию письма. В ведомстве подтвердили факт отправки письма с таким требованием.

В подготовленном АКИТ документе предлагается исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15% со всех трансграничных покупок. В свою очередь, поставки должны осуществляться только после авансовых платежей. В АКИТ считают, что таким образом будут уравнены условия работы для иностранных и отечественных компаний, работающих в сфере e-commerce. Сейчас зарубежные компании имеют привилегированное положение, так как не платят НДС и таможенную пошлину, они не обязаны сертифицировать продукцию.

По словам руководителя АКИТ Артема Соколова, беспошлинный порог при этом стоит отменить.

Правила поставки товаров в Россию из зарубежных интернет-магазинов менялись уже несколько раз. С января этого года беспошлинный порог был снижен с 1000 до 500 евро. Если в течение месяца этот порог был превышен или общий вес заказов составил более 31 кг, то покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 г. предусмотрено снижение беспошлинного порога до 200 евро, но при этом сбор будет рассчитываться с каждой посылки, стоимость которой превышает лимит.

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Новости

Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

Ведомости
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Кабриолет Aurus, выполненный по заказу Минобороны для замены автомобилей марки «ЗиЛ» на параде Победы, похож на седан Aurus Senat, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Автомобиль создан на основе единой модульной платформы, в нем установлен гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8 и электромашины, 9-ступенчатая автомобильная коробка передач (АКП). Парадный кабриолет имеет полный привод. Фронтальная часть автомобиля с характерным запоминающимся «лицом» такая же, как у седана, однако «все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения», рассказал министр.

По его словам, были изменены обводы кузова. «Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика», – заявил Мантуров. Для облегчения посадки пассажиров были увеличены двери кабриолета. В парадном Aurus установлен дополнительный поручень, имеется стойка с микрофонами. Интерьер автомобиля выполнен из влагостойких материалов российского производства, позволяющих проводить парады в дождь и снег. Кабриолет также оборудован мягкой складной крышей. По мнению Мантурова, параметры управляемости и устойчивости кабриолета «не уступают лучшим современным автомобилям, а энерговооруженность превосходит многие из них».

Министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков должны будут принять участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus. Сейчас два основных и один запасной кабриолеты Aurus проходят последние испытания во время репетиций, уточняет ТАСС. После испытаний они будут приняты в 147-ю автомобильную базу военного ведомства.

В середине апреля кабриолеты участвовали в тренировке к военному параду Победы на площадке в Алабине. До этого они проходили испытания на Красной площади, участвовали в первой ночной репетиции парада в центре Москвы.

Экстерьер и интерьер люксовой версии седана Aurus Senat

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Бизнес
Новости

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

Ведомости
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UC Rusal назначила руководителем своего американского подразделения бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Хесс до работы в Vedanta Limited был директором по продажам в одном из крупнейших производителей прокатного алюминия – американской Aleris International, отмечается в сообщении.

Назначение Хесса в UC Rusal считают важным шагом в реализации стратегии компании по укреплению позиций на одном из приоритетных рынков. «Сегодня UC Rusal – второй крупнейший поставщик первичного алюминия в Америку. По итогам 2017 г. на Северную Америку приходилось 18% продаж в общем портфеле поставок UC Rusal, и компания намерена увеличивать эту долю», – уточняется в пресс-релизе.

Сейчас у UC Rusal нет производственных активов в Северной Америке. В середине апреля металлургическая компания и американский холдинг Braidy Industries объявили о намерении создать совместное производство (СП) по выпуску продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в штате Кентукки. Ориентировочно мощность завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката ежегодно. UC Rusal инвестирует в проект около $200 млн в обмен на 40% СП. Стороны также планируют привлечь для строительства завода $1,2 млрд кредитов.

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Бизнес
Новости

Чистый убыток компании «Т плюс» в 2018 году вырос почти в пять раз

Ведомости
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Чистый убыток ПАО «Т плюс» в 2018 г. вырос почти в 5 раз и составил 4,8 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО, опубликованной на ее сайте. Консолидированная выручка достигла 372,7 млрд руб., EBITDA — 48,44 млрд руб. Убыток в «Т плюсе» связывают с изменением в оценке стоимости внеоборотных активов группы, отмечается в сообщении компании.

Уровень дебиторской задолженности в 2018 г. составил 59,7 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы оценены в 69 млрд руб., краткосрочные — в 72,8 млрд руб.

Группа «Т плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, которой принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 000 юридических лиц. Группа «Т плюс» объединяет 62 электростанции. «Т плюс» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга.

Финансы
Новости

Московская биржа потребовала завести уголовные дела из-за пропажи зерна

Ведомости
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Московская биржа сообщила о случаях пропажи зерна, которое выступает обеспечением по сделкам своп. Зерно пропало, «предположительно вследствие хищения». Биржа потребовала возбудить уголовные дела.

Биржа подчеркивает, что интересы участников рынка защищены, поскольку Национальный клиринговый центр (НКЦ) – центральный контрагент и оператор товарных поставок – берет на себя риски хранения товара и гарантирует исполнение сделок. Однако теперь для минимизации рисков биржа принимает зерно с соблюдением дополнительных требований элеваторами.

В связи с возникшими рисками биржа также создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2019 г. в 2,4 млрд руб. Публикация отчетности запланирована на 17 мая 2019 г. «Биржа будет корректировать резерв в последующих финансовых периодах по мере исполнения обязательств перед биржей и получения возмещения, включая страховое», – уточняется в релизе.

В 2018 г. и I квартале 2019 г. было реализовано около 200 000 т зерна, оборот по сделкам своп превысил 5,5 млн т зерна. Вопросы, касающиеся рынка зерна, будут обсуждаться на заседании Биржевого совета Национальной товарной биржи 30 апреля, сообщила биржа.

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