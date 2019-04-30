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Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») Андрея Вериго.

«Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь, – отметил Вериго. – Это треть пути от Унечи до государственной границы с Республикой Беларусь». Он добавил, что оператор использует вынужденную паузу для ремонтных работ. Восстановить прокачку нефти по своей территории на уровне 60–65% среднегодовой загрузки Белоруссия планирует к 10–11 мая, добавил он.

«Гомельтранснефть Дружба» предварительно оценила общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши в 5 млн т. По словам Вериго, меры по возобновлению прокачки позволят восстановить работу лишь одной нитки «Дружбы». «Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым, станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти», – пояснил он.

Минск пожаловался на проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию), в середине апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала принять меры для решения проблемы. Компания уточнила, что некачественная нефть попала в нефтепровод «Дружба» через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. «Самаратранснефть-терминал» продал узел учета нефти еще в 2017 г., рассказал первый заместитель гендиректора компании Антон Томилов.