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Бизнес
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Медведев не увидел связи между остановкой транзита нефти и налоговым маневром

Ведомости
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Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» – это «плохой инцидент», который надо расследовать, заявил Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс». По словам премьер-министра, виновные за поставки некачественной нефти понесут наказания вплоть до уголовных. Однако остановка перекачки нефти Белоруссией не будет увязана с другими вопросами взаимоотношений с этой страной, добавил Медведев. По его мнению, никакой связи между ситуацией с нефтепроводом «Дружба» и проводимым в России налоговым маневром нет.

Белорусские НПЗ могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко. Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли может привести к рецессии в Белоруссии, если Москва не согласится компенсировать Минску издержки. Об этом предупреждают эксперты Всемирного банка в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости. Так он отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. Через несколько дней Минск пожаловался на проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала принять меры для решения проблемы. Компания уточнила, что некачественная нефть попала в нефтепровод «Дружба» через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.

Бизнес
Новости

Путин назвал имиджевым ущербом для России ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Ведомости
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Инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым.

По мнению «Транснефти», некачественная нефть попала в трубопровод, по которому Россия осуществляет транзит в Европу, из-за «мошеннической схемы». Соответствующие материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, рассказал Токарев Путину. «В ближайшее время там уже все будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом», – продолжил он. «Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» – ответил Путин.

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. В результате был остановлен транзит в Европу из России по этому нефтепроводу. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

Белоруссия ожидает поступления чистой нефти на территорию страны 2 мая после вытеснения некачественной нефти.

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Бизнес
Новости

РБК: Минфин предложил авиакомпаниям, недовольным ценами на авиатопливо, урезать флот

Ведомости
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Минфин предложил авиакомпаниям сократить и унифицировать флот, чтобы бороться с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности, пишет РБК со ссылкой на два источника: неназванного участника совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака и представителя крупной авиакомпании.

Российские авиакомпании за 2018 г. получили убыток по операционной деятельности около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков, выяснил Минфин, рассказывает источник РБК. Основную причину такой динамики Минфин видит в росте стоимости керосина (с III квартала 2017 г. по IV квартал 2018 г. цены на него увеличились на 29%), так как на топливо приходится около трети затрат перевозчиков. Еще одной статьей расходов являются траты на владение парком воздушных судов – на них приходится 20–25% расходов.

В сентябре прошлого года министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потери авиакомпаний в 2018 г. из-за подорожания авиакеросина в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин – 22,5 млрд руб., но это предложение правительство отклонило.

Технологии
Новости

РБК отчитался об убытке в 2018 году

Ведомости
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Убыток РБК по МСФО в 2018 г. составил 3,5 млн руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Он преимущественно относится к отрицательным курсовым разницам.

Выручка РБК за 2018 г. выросла на 1% до 5,9 млрд руб. Совокупная EBITDA и операционная прибыль не изменились и составили 1,047 млрд и 618 млн руб. соответственно.

«В 2018 г. мы полностью реструктуризировали краткосрочную задолженность, сократив ее размер до минимально возможного уровня», – отметил гендиректор РБК Николай Молибог, слова которого приводятся в пресс-релизе. Контролирующий акционер подтвердил, что в случае необходимости материнская компания готова обеспечить финансовую поддержку, необходимую для погашения обязательств, говорится в отчетности.

В I квартале 2019 г. EBITDA и операционная рентабельность группы несущественно снизились по отношению к плановым показателям, добавили в РБК.

Экономика
Новости

Mail.ru Group раскритиковала идею о едином сборе на покупки из-за рубежа

Ведомости
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Mail.ru Group раскритиковала предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в 15% на зарубежные интернет-покупки, говорится в сообщении компании. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян пояснил, что сейчас нет методов разделения почтовых отправлений между частными лицами и участниками трансграничного маркетплейса. Поэтому обложение пошлинами всех товаров трансграничной торговли приведет к созданию серого рынка и разрушит бизнес компаний «новой экономики».

«Все происходящее объясняется тем, что АКИТ и ее члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50 и более процентов, которые являются стандартными для розничных компаний «старой экономики», – уверен Габриелян. При этом эффект для экономики России, по оценкам компании, будет сравним со стоимостью администрирования пошлин.

Вице-президент Mail.ru Group подчеркнул, что трансграничные маркетплейсы несут в том числе и социальную функцию, обеспечивая товарами жителей небольших городов, где нет традиционных ритейлеров и ассортимент товаров скуден.

Ранее АКИТ в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку предложила ввести единый сбор в размере 15% на покупки в посылках, доставляемые из-за рубежа. АКИТ призвала выбрать уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи. Ассоциация также попросила уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы установить для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет.

Бизнес
Новости

Топ-менеджеры «Ростеха» составили большинство в новом совете директоров ОАК

Ведомости
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Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; включает все действующие авиазаводы России, является крупнейшим машиностроительным холдингом страны) сформировали новый совет директоров, сообщает пресс-служба ОАК. В прошлом году президент подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК от Росимущества госкорпорации «Ростех». Топ-менеджеры последней и заняли большинство мест в совете директоров ОАК – шесть из одиннадцати.

В совет впервые были избраны директор «Ростеха» по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, директор по реализации государственных программ Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев и гендиректор «Рособоронэкспорта» (на 100% принадлежит «Ростеху») Александр Михеев. Переизбран в совет индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Также в совет директоров переизбраны президент ОАК Юрий Слесарь, первый вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко и замминистра транспорта Александр Юрчик. Впервые в совет избраны замминистра промышленности Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.

Место сотрудникам «Ростеха» в совете директоров уступили чиновники и топ-менеджеры госкомпаний: курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности Денис Мантуров, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, замминистра финансов Андрей Иванов, замгендиректора «Роскосмоса» Иван Харченко, замминистра экономразвития Михаил Расстригин и главный исполнительный директор «ВТБ капитал управление активами» Владимир Потапов.

Бизнес
Новости

Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 25%

Ведомости
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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» зафиксировала рост расходов на топливо в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,19 млрд руб., или 24,5%, в том числе за счет роста его цены на 10,4% в рублях, сообщается в отчете компании.

«Наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г. снова оказал рост расходов на авиационное топливо», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что более высокая стоимость керосина в отчетном периоде, несмотря на снижение цены нефти марки Brent на 5,4%, объясняется ослаблением рубля против доллара США на 16%. При этом на фоне беспрецедентно высокого роста стоимости керосина в 2018 г. темпы роста I квартала 2019 г. могут показаться умеренными. Тем не менее авиаперевозчик указывает, что колебания топливных цен существенны для участников отрасли.

Заместитель гендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханин ранее объяснял, что топливо является самой крупной статьей расходов любой авиакомпании, в том числе и «Аэрофлота». «В 2018 г. 31% затрат пришелся именно на него: почти 182 млрд руб.», – отмечал он.

Именно ростом цен на топливо и сезонным спадом компания объясняет рост чистого убытка по РСБУ в I квартале почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,85 млрд руб. по итогам квартала. Выручка компании за отчетный период выросла на 21,1% до 114 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла на четверть и составила 133 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» превысила 850 млрд рублей

Ведомости
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам 2018 г. выросла в 4,4 раза к позапрошлому году и превысила 850 млрд руб., говорится в опубликованной отчетности компании по МСФО. Выручка компании увеличилась на 36% до 1,87 трлн руб., операционная прибыль выросла на 52% и достигла 415,19 млрд руб.

Выручка от реализации нефти достигла в прошлом году почти 988,8 млрд руб., нефтепродуктов – 525,19 млрд руб., газа и продуктов газопереработки – 26,51 млрд руб.

Совокупные активы компании по итогам 2018 г. выросли до 5,14 трлн руб. (рост – 21%), краткосрочные и долгосрочные обязательства совокупно увеличились до 709,45 млрд руб. (рост – 13%). В 2018 г. компания получила по статье «курсовые разницы» прибыль в размере 529,39 млрд руб. Годом ранее по этой статье у «Сургутнефтегаза» был убыток в размере 118,43 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – четвертая компания в России по добыче сырья. Она работает в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья, ведет переработку нефти и газа, занимается производством электроэнергии, нефтепродуктов и продуктов газопереработки. «Сургутнефтегаз» – публичная компания без крупных контролирующих акционеров. Акции компании распределены между многочисленными миноритариями, ни один из которых не владеет пакетом более 5%.

Политика
Новости

Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в Венесуэле

Ведомости
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Один из лидеров оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной стадии свержения режима действующего президента Николаса Мадуро, об этом политик написал в Twitter. Он также разместил там видеоролик с обращением к военным Боливарианской республики. Оппозиционер призывал их выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране. Гуайдо заявил, что обращение записано на авиабазе имени Франсиско Миранды в Каракасе. Вместе с ним на видеозаписи запечатлена группа людей в военной форме.

Как отмечает «Интерфакс», глава проправительственной Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента страны Мадуро выйти на улицу в знак поддержки правительства. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что военные продолжают службу в обычном режиме и будут твердо защищать законные власти страны. В свою очередь министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес написал в Twitter, что силовые ведомства обезвреживают «небольшую группу военных-предателей».

После этого, как сообщает местная организация Netblocks, государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.

Ранее сообщалось, что 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились и другие страны. Действующий глава государства Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Политика
Новости

FT: гендиректор Total дважды обсуждал с Путиным арест партнера Baring Vostok

Ведомости
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Гендиректор французской Total Патрик Пуянне дважды обсуждал с президентом России Владимиром Путиным судьбу партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, находящегося в московском СИЗО, пишет Financial Times со ссылкой на бизнесменов, лоббирующих освобождение Дельпаля.

Пуянне поднимал этот вопрос во время личной встречи с Путиным в апреле и на встрече руководителей крупнейших французских компаний с президентом, рассказали изданию три источника. Гендиректор Total заявил, что отношение к Дельпалю повлияет на то, как Россию воспринимают инвесторы, «потому что для инвестиций нужно доверие».

Total – один из крупнейших французских инвесторов в российскую экономику. Ей принадлежит 16,5% российской газовой компании «Новатэк», а также доли в двух ее проектах – 20% в «Ямал СПГ» и 10% в «Арктик СПГ – 2».

Дельпаля и еще пятерых фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в хищении более 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Их арестовали в середине февраля. В апреле основателя фонда Майкла Калви и бывшего председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева перевели под домашний арест. Других фигурантов дела, в том числе Дельпаля, оставили в СИЗО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Путин не может вмешиваться в расследование дела Baring Vostok.

Бизнес
Новости

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Ведомости
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Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») Андрея Вериго.

По его словам, качественная нефть сейчас на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь. «Это треть пути от Унечи до государственной границы с Республикой Беларусь», – отметил Вериго. Оператор использует вынужденную паузу для ремонтных работ. Восстановить прокачку нефти по своей территории на уровне 60–65% среднегодовой загрузки Белоруссия планирует к 10–11 мая.

«Гомельтранснефть Дружба» предварительно оценила общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши в 5 млн т. Вериго подчеркнул, что вскоре удастся восстановить работу лишь одной нитки «Дружбы». Второй трубопровод останется закрытым и станет своего рода хранилищем для некачественной нефти.

Белоруссия пожаловалась на проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию), в апреле. «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала вскоре решить проблему. Компания уточнила, что некачественная нефть попала в нефтепровод «Дружба» через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре.

Финансы
Новости

Сбой произошел в работе приложения Альфа-банка

Ведомости
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Клиенты Альфа-банка пожаловались во вторник, 30 апреля, на сбой в работе мобильного приложения кредитной организации. Соответствующие сообщения можно встретить в Twitter. «Ведомости» убедились, что по состоянию на 14.20 мск войти в приложение не удается.

Банк ответил в своем официальном аккаунте в Twitter, что работает над восстановлением стабильной работы приложения и скоро решит проблему. Наблюдалась частичная недоступность сервиса около 5 минут, сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка, добавив, что все системы банка работают в штатном режиме.

По данным сервиса Downdetector на момент написания материала, с проблемами столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары и ряда других городов. Число жалоб на онлайн-сервисы банка возросло после 12.00 по московскому времени.

Согласно информации на сайте Альфа-банка, по состоянию на конец 2018 г. в нем обслуживалось более 530 000 корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц.

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