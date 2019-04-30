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Медведев не увидел связи между остановкой транзита нефти и налоговым маневром

Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» – это «плохой инцидент», который надо расследовать, заявил Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс». По словам премьер-министра, виновные за поставки некачественной нефти понесут наказания вплоть до уголовных. Однако остановка перекачки нефти Белоруссией не будет увязана с другими вопросами взаимоотношений с этой страной, добавил Медведев. По его мнению, никакой связи между ситуацией с нефтепроводом «Дружба» и проводимым в России налоговым маневром нет.

Белорусские НПЗ могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко. Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли может привести к рецессии в Белоруссии, если Москва не согласится компенсировать Минску издержки. Об этом предупреждают эксперты Всемирного банка в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости. Так он отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. Через несколько дней Минск пожаловался на проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала принять меры для решения проблемы. Компания уточнила, что некачественная нефть попала в нефтепровод «Дружба» через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.