Бизнес

Новости

Путин назвал имиджевым ущербом для России ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым.

По мнению «Транснефти», некачественная нефть попала в трубопровод, по которому Россия осуществляет транзит в Европу, из-за «мошеннической схемы». Соответствующие материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, рассказал Токарев Путину. «В ближайшее время там уже все будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом», – продолжил он. «Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» – ответил Путин.

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. В результате был остановлен транзит в Европу из России по этому нефтепроводу. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

Белоруссия ожидает поступления чистой нефти на территорию страны 2 мая после вытеснения некачественной нефти.