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Суд назвал имена арестованных по делу о загрязнении трубопровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) были арестованы четыре человека: Баландин Сергей Владимирович, Балабай Светлана Николаевна, Хуснутдинов Рустам Юнусович и Жоголев Владимир Александрович. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Самарского районного суда. Фигуранты заключены под стражу до 29 июня.

Им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору), уточняет агентство. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», Балабай является гендиректором компании «Нефтеперевалка», Жоголев – гендиректором «Петронефть актив». Трое фигурантов уже обжаловали свой арест.

Ранее об арестах по этому делу сообщил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал, что по факту загрязнения нефти следователи завели дело по статьям 158 Уголовного кодекса (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). По итогам проверки было определено, что источник загрязнения – узел Лопатино в Самарской области. По словам Новака, следователи выявили группу компаний, осуществивших «незаконную деятельность и сдачу некондиционной нефти с использованием свверхнормативного количества хлорорганических соединений».

«Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» утверждает, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Проблему обсудили президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин. «Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования (на уровне «Транснефти». – «Ведомости»), я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», – обещал Путин.