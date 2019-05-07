Новак сообщил об аресте четырех человек по делу о загрязнении «Дружбы»

Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) подозревает шесть человек в многократном хищении нефти на сумму не менее 1 млн руб. с августа 2018 г. по апрель 2019 г., сообщила его представитель Светлана Петренко. А в марте – апреле, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района Самарской области сырье с хлорсодержащими соединениями. Затем загрязненная нефть попала в хранилище в селе Лопатино Волжского района, из-за чего восемь резервуаров пришли в негодность, а оттуда – в трубопровод «Транснефти». Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 215.3 Уголовного кодекса (самовольное подключение к магистральным нефтепроводам или их повреждение группой лиц), ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 158 (кража).

Четверо подозреваемых – гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин – арестованы на два месяца, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Самарский районный суд.

Двое подозреваемых находятся в розыске. Их имен СКР не называет.

Узлом учета, через который была залита некачественная нефть, владеет ООО «Нефтеперевалка», единственным владельцем которого значится Балабай, рассказывал «Ведомостям» представитель бывшего владельца узла – «Самаратранснефть-терминала». Жоголев работал заместителем Балабай в ООО «Нефтеперевалка», говорил собеседник, близкий к бывшему владельцу узла учета. Какое конкретно ООО «Магистраль» имеет в виду СКР, не известно, в «СПАРК-Интерфаксе» значатся две компании с таким названием: зарегистрированные в Красноярском крае и в ЯНАО. В первой Баландин – член совета директоров, во второй – бывший директор.

Уголовный кодекс предусматривает пожизненное заключение для организатора преступного сообщества, а за кражу – до 10 лет лишения свободы, говорит управляющий партнер «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. «Доказывание по экономическим составам достаточно сложное и требует определенной квалификации, следственные органы в последнее время часто вменяют сразу особо тяжкую статью – создание преступного сообщества, – отмечает юрист. – Это делается только для того, чтобы иметь рычаг давления на предпринимателя и склонить к признанию в экономическом преступлении».

Владимир Путин президент «Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» 30 апреля 2019 г.

«Дружба» – экспортный трубопровод для поставок нефти в страны СНГ и Европу. 19 апреля некачественная нефть поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии. Позже прокачку российской нефти остановили Белоруссия, Польша и Словакия. Только 4 мая чистая нефть дошла из России до хранилищ под Мозырем.

Утверждение СКР о выходе из строя резервуаров выглядит странно, говорят сотрудники двух нефтяных компаний. Дихлорэтан используется при очистке скважин и сам по себе не наносит вред металлу. Но в процессе нефтепереработки сырье нагревается свыше 250 градусов и содержащийся в нем дихлорэтан испаряется вместе с легкими нефтяными фракциями, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». При соприкосновении с углеродистой сталью или нержавейкой дихлорэтан может разлагаться на хлористый водород и винилхлорид. Последний улетучивается, а хлористый водород в присутствии влаги (0,01%) может образовывать соляную кислоту и разъедать металлические соединения, говорит эксперт Союза химиков Юрий Трегер. Именно поэтому загрязнение нефти дихлорэтаном не могло нанести вред резервуарным хранилищам, утверждает еще один человек в нефтяной компании.

Эксцесс не повлиял на добычу и экспорт нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак премьеру Дмитрию Медведеву. «Транснефть» перераспределила потоки, Минэнерго ожидает, что проблема будет полностью решена во второй половине мая. По словам Новака, «Транснефть» сейчас ввела особый порядок приема нефти в систему: если раньше она раз в 10 дней контролировала содержание хлорорганических соединений, то теперь – каждый день. Одно из предложений Минэнерго – законодательно закрепить обязанность «Транснефти» ежедневно контролировать содержание не только серы, но и дихлорэтана. Новак также предложил ввести оборотный штраф (2%) для тех компаний, нефть которых не будет соответствовать межгосударственным стандартам при сдаче в трубу «Транснефти». Еще одно нововведение – запретить проводить очистку скважин от парафиновых соединений хлорорганическими соединениями.